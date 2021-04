Zum Abschluss der 27. Bundesliga-Runde bittet der SK Sturm Graz den LASK zum Duell um Platz drei. Aktuell liegen die Linzer mit 25 Punkten auf Platz drei, Sturm liegt zwei Zähler dahinter auf Rang vier. Der LASK entschied die jüngsten fünf Duelle gegen Sturm mit einem Torverhältnis von 12:0 für sich. Die beiden bisherigen Saisonduelle endeten jeweils 2:0 für den LASK - dank Treffer von Husein Balic und Johannes Eggestein.

Thalhammer: " Das Doppel-Duell gegen Sturm Graz wird für uns richtungsweisend sein "

"Ich kenne die Bilanz. Für mich ist es trotzdem nur entscheidend, was in dieser Saison war und da habe ich zwei Spiele gesehen, die sehr eng waren und Kleinigkeiten gegen uns waren", sagt Sturm-Sportchef Andreas Schicker.

"Du musst gegen den LASK die engen Duelle in der Mitte gewinnen und dann versuchen, das weiträumig zu lösen. Wenn wir aus diesem Pulk rauskommen und dann schnell vertikal in die Tiefe spielen, dann haben wir gute Chancen", weiß der 34-Jährige.

LASK-Coach Dominik Thalhammer sagt: „Die Meistergruppe ist in der letzten Runde eng zusammengerückt, da zählt jetzt jeder Punkt. Das Doppel-Duell gegen Sturm Graz wird für uns richtungsweisend sein, mit guten Ergebnissen können wir uns etwas Luft verschaffen. In Graz treffen wir auf eine Mannschaft, die eine klare Struktur im Spiel hat und nicht einfach zu bespielen ist. Wir haben in den zwei bisherigen Duellen gegen Sturm gut performt und die volle Punkteausbeute geholt - diesen Trend wollen wir auch am Sonntag fortsetzen."

So könnten die Teams spielen

Sturm: Siebenhandl - Gazibegovic, Nemeth, Gorenc-Stankovic, Dante - Hierländer, Ljubic, Kiteishvili, Kuen - Yeboah, Jantscher

LASK: Schlager - Wiesinger, Trauner, Andrade - Ranftl, Holland, Michorl, Renner - Goiginger, Eggestein, Balic

Schiedsrichter der Begegnung

Christopher Jäger

Sturm Graz gegen LASK im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Sturm Graz gegen LASK live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 17 Uhr auf Sky Sport Austria 1.

Die Vorberichterstattung beginnt um 16:30 Uhr.

Sturm Graz gegen LASK im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

