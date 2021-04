Vier Spiele, ein Unentschieden, drei Niederlagen: Auch unter Interimscoach Georg Zellhofer kommt der SKN St. Pölten überhaupt nicht in Fahrt und avanciert immer mehr zum Abstiegskandidaten Nummer eins. Seit mittlerweile neun Spielen warten die Niederösterreicher auf einen vollen Erfolg. Nach der Niederlage gegen Ried sind die Wölfe weiterhin das Schlusslicht in der Tabelle.

Georg Zellhofer: "Alte Regel und guter Vorsatz: In Ried nie in Rückstand gehen

„Das Ergebnis ist ungenügend. Vom Spielaufbau sind gewisse Sachen dabei, die wir hundert Mal besprechen und dann spielen wir gewisse Bälle richtig, richtig schlecht", ärgerte sich Georg Zellhofer nach der 1:2-Niederlage gegen die SV Ried. Die Leistung in der ersten Halbzeit habe den Interimscoach der Niederösterreicher "am meisten verwundert".

In den ersten 45 Minuten wollte der SKN ein "anderes System" spielen, verriet Zellhofer, doch die Rieder traten zu Beginn anders auf als erwartet - nämlich im 3-4-3. Zellhofer machte dem Gegner ein Kompliment und hielt fest, dass man vom Aufsteiger lernen könne, was "taktische Disziplin" sei. Das Spiel von Ried sei zwar "nicht immer schön anzuschauen, aber sehr effektiv", betonte der Interimscoach des SKN St. Pölten.

Der 1:0-Führungstreffer durch Ante Bajic habe der SV Ried "total in die Karten gespielt". "Und dann kommen hinten zwei Autobusse rein", so Zellhofer weiter. "Alte Regel und guter Vorsatz: In Ried nie in Rückstand gehen, denn ansonsten hast du Riesenprobleme", sagte der gebürtige Niederösterreicher. Da habe man dann "keine Lösungsansätze mehr gehabt."

Unterm Strich bleibe für den SKN "eine Riesenenttäuschung", sagte Zellhofer, der mittlerweile an den nächsten Trainerwechsel denkt: "Wir haben irrsinnig viel zu tun gehabt, haben versucht, die Mannschaft zu pushen, zu heben. Wir haben wirklich alles unternommen, was man machen kann. Die Kugel ist aber nicht in die richtige Richtung gerollt. Wenn man die Punkte nicht mitnimmt, dann muss man vielleicht versuchen, einen neuen Impuls zu setzen."

Weitere Statements hat Ligaportal-Reporter Herbert Pumann eingefangen.

Video: Statements von Georg Zellhofer nach der Niederlage in Ried

von Daniel Ringsmuth; Foto: Harald Dostal/fodo.media