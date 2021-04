"Ich habe aber schon eine Entscheidung getroffen", teilte Dejan Ljubicic am Sonntag im Sky-Interview mit. Damit sprach der Rapid-Kapitän seine sportliche Zukunft an, die wohl beim 1. FC Köln liegt. Wie der Kicker in seiner Printausgabe berichtet, wird der 23-Jährige nach dieser Saison ablösefrei zum deutschen Traditionsklub wechseln.

Weiters heißt es im Bericht, dass Ljubicic in Köln einen Vertrag - unabhängig von der Ligazugehörigkeit - über drei Jahre erhält.

Der 1. FC Köln liegt aktuell auf dem 16. Tabellenrang und muss weiter um den Klassenerhalt zittern. Nach derzeitigem Stand müsste der "Effzeh" in die Relegation.

von Ligaportal; Foto: GEPA pictures/Wien Energie