Mit einem 3:1-Heimsieg gegen den LASK hat der SK Sturm Graz den dritten Tabellenplatz in der Tipico Bundesliga eingenommen und die Linzer vorübergehend auf Platz vier verdrängt. Gleich zwei Elfmeter bekamen die Grazer in diesem Spiel zugesprochen. Vor dem Sonntags-Hit durfte Sturm keinen einzigen Strafstoß in dieser Saison schießen.

Christian Ilzer: "Wir sind heiß aufs Stockerl"

Christian Ilzer, angesprochen auf den ersten zugesprochenen Elfmeter für Sturm in dieser Saison: „Im ersten Moment habe ich geglaubt, es ist Ostern und Weihnachten zusammen.“

Der Sturm-Trainer über die Ziele in dieser Saison: „Wir haben in den letzten Wochen schon gezeigt, dass wir ganz gut in Form sind. Waren in den letzten Spielen leider bei der Preisverleihung nicht dabei. Da haben wir keinen Lohn bekommen, für das, was wir investiert haben. Heute haben wir das zum Glück umgedreht und jetzt sind wir heiß, heiß aufs Stockerl. Wir werden angreifen, damit wir unter die Top drei kommen.“

Kelvin Yeboah nach dem Spiel im Interview mit Sky Sport Austria: „Es war ein wirklich gutes Spiel von uns. Wir haben gewusst, dass wir diese Partie gewinnen müssen. Wir waren gleich von Anfang an voll da. Wir haben unseren Plan gut durchgezogen.“

Gernot Trauner: "Wir haben nicht die richtige Einstellung an den Tag gelegt"

Dominik Thalhammer nach dem Spiel zu Sky Sport Austria: „Ab der 15. bis zur 75. Minute war es einfach zu wenig. Es war einfach nicht gut genug, vor allem die Reaktion nach dem 0:1 war nicht gut genug. So darf man einfach nicht auftreten. So wie die Mannschaft gegen Ende aufgetreten ist und gefightet hat, war okay. Zuvor einfach nicht. (…) Wir hätten heute vieles besser machen müssen. Da sind sonstige Begleiterscheinungen unerheblich.”

Der LASK-Trainer über das Cup-Finale: „Ein Titel im Spiel gegen Salzburg ist ein großes Ziel, aber da muss man natürlich ganz anders auftreten. Da hat man mit dieser Performance keine Chance.”

Gernot Trauner nach dem Spiel: „In erster Linie ist es heute an uns selbst gelegen. Zu viele Eigenfehler. Wir haben zu viele Geschenke verteilt. Ich denke, es war nicht so einseitig, wie das Ergebnis dann schlussendlich ausschaut. Wir haben auch unsere Chancen gehabt. (…) Wir haben nicht die richtige Einstellung an den Tag gelegt. Ich denke, da werden wir in drei Tagen wieder ein ganz anderes Gesicht zeigen.“

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller