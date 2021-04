Am 18. Februar wurde von der Disziplinarkommission der UEFA eine dreimonatige Sperre gegen Sekou Koita und Mohamed Camara ausgesprochen, nachdem diese positive Dopingproben abgegeben hatten. Seither durften die beiden Malier keine Spiele absolvieren und auch nicht mit der Mannschaft des FC Red Bull Salzburg trainieren.

Am Montag durften beide wieder auf den Trainingsplatz zurückkehren und wurden dabei herzlich von ihren Kollegen empfangen. "Sie waren überragend im Training! Sie haben gut gespielt, wie immer mit Freude. Sie sind so glücklich, zurück bei der Mannschaft zu sein", sagte Trainer Jesse Marsch bei einer Pressekonferenz am Montag.

Ab dem 18. Mai dürfen Camara und Koita wieder eingesetzt werden. Heißt: In der letzten Runde gegen die WSG Tirol wären die beiden wieder spielberechtigt.

Video: Die Rückkehr von Sekou Koita und Mohamed Camara

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures