Am vergangenen Sonntag konnte Rapid einen klaren 4:0-Heimsieg gegen die WSG Tirol feiern. Am heutigen Mittwoch kommt es in Innsbruck zum Wiedersehen, bei dem die Hütteldorfer mit einem vollen Erfolg einen weiteren Schritt Richtung Vizemeisterschaft machen könnten. Aktuell liegen die Grün-Weißen vier Punkte vor dem Tabellendritten Sturm.

Didi Kühbauer: "Wir wollen das Punktemaximum holen"

"Platz zwei wäre wirklich eine Top-Leistung", hält Didi Kühbauer vor dem Auftakt in die Rückrunde der Meistergruppe fest. Der Rapid-Coach verlautet auch das klare Ziel des Rekordmeisters für das Spiel in Tirol: "Wir wollen das Punktemaximum holen", so Kühbauer, der mit einem "engen Spiel" rechnet, in dem es "wie immer in der Meistergruppe auf Kleinigkeiten ankommen wird".

Rückblickend auf das Spiel am Sonntag hielt der Burgenländer fest, dass seine Mannschaft kein schlechtes Spiel gemacht hätte: "Wir hätten die Chancen früher verwerten müssen, aber es gibt in der Meistergruppe keine Mannschaften, die man einfach so wegschießt."

Thomas Silberberger: "Ich habe in Hütteldorf eine extreme geistige Müdigkeit meiner Mannschaft bemerkt"

Thomas Silberberger möchte im Heimspiel gegen die Wiener frische Kräfte auf den Platz bringen: „Nach den Ausfällen von Behounek und Koch sind wir zu Umstellungen gezwungen und werden deshalb ein bisschen frisches Blut in die Mannschaft bringen. Weil ich nach dem 0:2 in Hütteldorf eine extreme geistige Müdigkeit meiner Mannschaft bemerkt habe. Das ist auch dem geschuldet, dass wir die meisten Spieler in der ganzen Bundesliga haben, die mehr als 2000 Spielminuten am Feld waren. Da sind wir die unangefochtene Nummer 1. Und das hat man zuletzt auch gesehen. Nach dem 0:2 haben wir nicht mehr daran geglaubt, das Spiel noch drehen zu können. Deshalb sind dann auch alle Dämme gebrochen. Das darf so nicht passieren. Wir werden am Mittwoch körperlich und geistig frische Spieler in die Waagschale werfen und gehen als krasser Außenseiter in die Partie – aber das waren wir gegen den LASK und Red Bull auch schon.“

Jetzt wetten auf bwin.com

bwin.com - Premiumpartner von ligaportal.at und einer der größten Wettanbieter weltweit - bietet für jedes Spiel TOP-Quoten an.

WSG Tirol 5.00 | Unentschieden 4.25 | Rapid 1.57

ANGEBOT - 100 € Joker-Wette: jetzt registrieren! Wette gewinnen oder Einsatz bis zu 100 € als FreeBet zurück.



Wie schließe ich eine Wette ab?

Registriere dich jetzt auf bwin. Wähle aus dem umfangreichen Angebot eine oder mehrere Wetten aus und tippe den von dir erwarteten Ausgang per Mausklick. In der Folge wird dein Tipp in den Wettschein am rechten Rand der Homepage übernommen. Wähle im nächsten Schritt deinen Einsatz, deine bevorzugte Wettform (Einzel-, Kombi-, Systemwette) und klicke auf „Weiter“. Im dritten und letzten Schritt entscheidest du, ob du deine Wette endgültig platzieren oder verwerfen möchtest.