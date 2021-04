Drei Tage nach der 1:3-Niederlage in Graz möchte der LASK am heutigen Mittwochabend Revanche an Sturm Graz nehmen. In der Tabelle sind die Linzer Athletiker auf den vierten Platz zurückgefallen, Sturm liegt einen Zähler davor auf Rang drei. Sprich: Mit einem weiteren Sieg könnte sich Sturm vom LASK absetzen und den dritten Platz absichern.

Dominik Thalhammer: "Da ist jetzt sehr viel Wut in der Mannschaft drinnen"

Die Analyse nach dem 1:3 in Graz habe ergeben, dass man "nicht so intensiv unterwegs war und mit Rückschlägen nicht gut umgegangen ist", betonte Dominik Thalhammer. "Wir haben das Potential, auch nach einem 0:1, 0:2 und sogar nach einem 0:3, das Spiel zu drehen", haderte der LASK-Trainer mit der Einstellung.

Sturm sei "keine Mannschaft" gewesen, "die uns in Grund und Boden gespielt" hätte, fuhr Thalhammer fort. Man habe das Spiel "selbst aus der Hand gegeben und hergeschenkt. Da ist jetzt sehr viel Wut in der Mannschaft drinnen, dass so etwas passiert ist. So etwas wird nicht mehr passieren", ist der Cheftrainer der Athletiker fest überzeugt.

Große Probleme hatten die Athletiker am vergangenen Sonntag mit Sturms Kelvin Yeboah, der zwei Elfmeter herausgeholt und einen davon selbst verwandelt hatte. Auf die Frage, wie man den 20-jährigen Ghanaer aus dem Spiel nehmen könne, verwies Thalhammer auf das Spiel in Salzburg, wo seine Mannschaft "fantastisch und hervorragend im Kollektiv Patson Daka neutralisiert" hatte. "Nach dem Spiel haben wir analysiert, dass es nicht sein kann, dass wir Gernot Trauner in Eins-gegen-Eins-Situationen mit Kelvin Yeboah lassen", erklärte der 50-Jährige.

Sturm-Trainer Christian Ilzer kontert: "Ich bin überzeugt, Gernot Trauner wird morgen wieder in das eine oder andere Eins-gegen-Eins mit dem Kelvin laufen", grinste der Sturm-Trainer, der den LASK als "absolute Spitzenmannschaft" adelte: "Jeder Pass, den du quer spielst, ist ein Pressingpunkt für den LASK."

So könnten die Teams spielen

LASK: Schlager - Wiesinger, Trauner, Andrade - Ranftl, Holland, Michorl, Potzmann - Goiginger, Eggestein, Balic

Sturm: Siebenhandl - Gazibegovic, Nemeth, Geyrhofer, Dante - Hierländer, Gorenc-Stankovic, Ljubic, Kiteishvili - Yeboah, Jantscher

LASK gegen Sturm Graz im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich LASK gegen Sturm Graz live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 18:30 Uhr auf Sky Sport Austria 3.

Auf Sky Sport Austria 2 ist um 18:30 Uhr die Konferenz der drei Partien in der Meistergruppe zu sehen.

Die Vorberichterstattung beginnt um 17:30 Uhr.

LASK gegen Sturm Graz im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller