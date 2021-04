Nachdem vor rund zwei Wochen die Vertragsverlängerungen aller zukünftigen Akademie-Cheftrainer bekannt gegeben wurden, stattet der SK Rapid nun einige Talente der U15 und U16-Akademiemannschaft mit ihren ersten Jungprofiverträgen aus. Trotz diverser Angebote aus dem In- und Ausland fiel die Entscheidung der grün-weißen Nachwuchshoffnungen in den letzten Tagen zu einem Verbleib beim österreichischen Rekordmeister, mit dem Ziel in Zukunft ein Teil der Profimannschaft des SK Rapid zu werden.

David Duric ist Kapitän der starken U16-Akademiemannschaft des SK Rapid und trägt seit Sommer 2016 das grün-weißte Trikot. Der Nachwuchsnationalteamspieler von Kroatien ist nicht nur eine klassische Führungsfigur auf und neben dem Platz, sondern passt auch aufgrund seiner Einstellung und Mentalität ausgezeichnet nach Hütteldorf. Der aktuell 16-jährige zentrale Mittelfeldspieler hat große Defensivqualitäten, ist aber auch mit acht Saisontoren in der ÖFB-Jugendliga im Moment der beste grün-weiße Torschütze.

Im Sommer 2019 wechselte Ermin Mahmic von LASK in die Nachwuchsakademie des SK Rapid und war ab der U15 sofort ein wichtiger Bestandteil der Grün-Weißen. Der 16-Jährige ist aktuell im österreichischen U16-Nationalteam von Cheftrainer Oliver Lederer dabei und überzeugt vor allem mit seinen Offensivqualitäten. Als klassischer Zehner liefert er nicht nur Tore und Assists, er belebt das Angriffsspiel auch mit seinem tollen Spielverständnis.

Seit 2013 spielt Mücahit Ibrahimoglu im Nachwuchs des SK Rapid. Der Bruder von Ex-Rapidler Melih Ibrahimoglu ist Teil der U16 in Hütteldorf aber auch österreichischer Nachwuchsnationalteamspieler. Dabei genießt er als einer der Projekt 12-Spieler des ÖFB noch eine gesonderte Talentförderung. Leider muss der 16-Jährige momentan verletzungsbedingt pausieren, doch sonst besticht er mit seiner großartigen Technik und viel Spielwitz. Tempodribblings und Spielverständnis zählen zu den großen Stärken des Mittelfeldspielers.

Wenzel Lindmoser gilt als variabel einsetzbarer, modernen Außenverteidiger. In der U16 des SK Rapid kommt er einerseits auf der rechten bzw. linken Abwehrseite zum Einsatz, andererseits bekleidet er auch die Position eines zentral defensiven Mittelfeldspielers. In der U10 wechselte er vom First Vienna FC nach Hütteldorf. Der 15-Jährige ist in der heurigen Saison eine Stammkraft im Team von Cheftrainer David Gattinger, besitzt eine gute Grundtechnik, hat ein hervorragendes taktisches Spielverständnis und ist sehr zweikampfstark.

„Wir freuen uns über die Vertragsunterzeichnungen von David Duric, Ermin Mahmic, Mücahit Ibrahimoglu und Wenzel Lindmoser. Alle vier sind sehr bodenständiger Typen, die in den letzten Monaten bzw. Jahren eine ausgezeichnete Entwicklung durchgemacht haben. Genau solche Spieler sollen zukünftig Teil des SK Rapid sein,“ zeigt sich der sportlicher Leiter Rapid II, Akademie und Nachwuchs Willi Schuldes mit der Vertragsunterzeichnung zufrieden.

Seit acht Jahren ist Yasin Mankan in Hütteldorf und nun hat er sich auch weiterhin für den SK Rapid entschieden. Der U15-Nationalteamspieler Österreichs ist ebenfalls einer der Projekt 12 Spieler des ÖFB in seinem Jahrgang. Seine Einsatzminuten sammelte der 15-Jährige heuer bislang in einer Altersklasse höher, in der grün-weißen U16, wo er regelmäßig für Torgefahr sorgt. Der Offensivspieler ist vielseitig einsetzbar und kann im zentralen offensiven Mittelfeld oder im Sturm, aber auch von den Flügelpositionen aufgrund seiner enormen Grundschnelligkeit seine Gegenspieler vor große Probleme stellen.

In der Saison 2019/20 wechselte Jovan Zivkovic von der Admira nach Wien Hütteldorf und stellt seitdem mit Toren sein Talent unter Beweis. Allein in der heurigen Saison war der 14-jährige Stürmer schon 17 Mal in der U15 ÖFB-Jugendliga erfolgreich. Er ist jedoch trotz seines jungen Alters nicht nur ein abgebrühter Torjäger, sondern leistet auch im Spiel gegen den Ball sehr viel für seine Mannschaft.

Regelmäßig in der U16 zum Einsatz kommt Mario Mladenov, obwohl auch er als 2006er Jahrgang noch zur U15 des SK Rapid zählt. Der Tormann ist wie Alterskollege Zivkovicvon der Admira nach Hütteldorf gekommen. Zwischen den Pfosten steht der 14-Jährige aber nicht nur in Österreich, Mladenov ist auch Nachwuchsnationalteamspieler Bulgariens, wo er aktuell im Aufgebot der U16 ist. Den Schlussmann zeichnen sein modernes Torwartspiel und seine enorme Präsenz im Strafraum aus.

„Wie auch bei den Spielern der U16 freuen wir uns sehr, dass sich Yasin Mankan, Jovan Zivkovic und Mario Mladenov für den SK Rapid entschieden haben. Alle drei grün-weißen Nachwuchshoffnungen zählen zu den besten ihres Jahrgangs und werden in den kommenden Spielzeiten noch weitere Entwicklungsschritte machen. Genau das wird entscheidend sein, sie müssen in Zukunft hart an sich arbeiten und zeigen was in ihnen steckt“, sagt der sportliche Leiter Rapid II, Akademie und Nachwuchs Willi Schuldes nach den Vertragsunterzeichnungen.

