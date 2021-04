Der LASK konnte am Mittwochabend trotz zahlreicher hochkarätiger Torchancen gegen Sturm Graz keinen Heimsieg einfahren und musste sich mit einem torlosen Remis begnügen. „Ich habe sehr viel Herz, Feuer und Energie gespürt in der Mannschaft, das Spiel unbedingt gewinnen zu wollen", sagte Dominik Thalhammer bei der Pressekonferenz nach dem Spiel.

„Alle Spieler, die am Platz waren, haben Leistung gebracht"

„Ich finde, dass wir vor allem in der ersten Halbzeit eine richtig gute Leistung gebracht haben, uns aber nicht mit Toren belohnt haben", haderte der 50-Jährige mit den vergebenen Großchancen vor allem in der ersten Halbzeit. Die Defensivleistung seiner Mannschaft sei "sehr gut" gewesen, hielt der LASK-Coach fest. Positiv sah Thalhammer auch die Einzelspielerleistungen: „Alle Spieler, die am Platz waren, haben Leistung gebracht."

Husein Balic erkannte gegenüber dem Spiel in Graz "eine Leistungssteigerung, aber jeder von uns wäre gerne als Sieger vom Platz gegangen - das hätten wir uns auch verdient, weil wir Sturm klar dominiert haben", so der 25-Jährige.

Ausgerechnet vor dem Cupfinale haben die Linzer mit Philipp Wiesinger und Marvin Potzmann zwei weitere verletzte Spieler zu beklagen. Wiesinger musste vor Schlusspfiff sogar mit der Trage vom Platz gebracht werden. „Er ist auf dem Weg ins Spital. Wir hoffen, dass es nichts Schlimmeres ist", sagte Thalhammer nach dem Spiel auf Nachfrage von Ligaportal-Reporter Herbert Pumann. Marvin Potzmann wiederum habe "einen Stich im Oberschenkel gespürt, da muss man auch abwarten."

Diesem Cupfinale blicken die Oberösterreicher nach der guten Leistung gegen Sturm "mit voller Vorfreude" entgegen, gab Thalhammer zu Protokoll. "Es gibt uns Zuversicht, dass wir vielleicht etwas Außergewöhnliches schaffen können."

Weitere Statements von Thalhammer und Balic gibt es im nachfolgenden Video:

Video: Dominik Thalhammer und Husein Balic nach dem 0:0 gegen Sturm

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Harald Dostal/fodo.media