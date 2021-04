„Es ist ein ‚Big Point‘, den wir uns glücklich erarbeitet haben", betonte Christian Ilzer nach dem torlosen Remis gegen den LASK am Mittwochabend. Sturm Graz konnte damit den dritten Tabellenplatz behaupten und bleibt einen Zähler vor dem LASK, der weiterhin Vierter ist.

„Die erste Halbzeit war die schlechteste von uns in dieser Saison"

Mit dem Auftritt in der ersten Halbzeit zeigte sich der Sturm-Trainer aber überhaupt nicht zufrieden: „Die erste Halbzeit war die schlechteste von uns in dieser Saison, wir haben sehr müde gewirkt, waren gegen den Ball nicht griffig genug. Wir haben auch mit dem Ball ideenlos gewirkt. Wir konnten nichts umsetzen, was wir uns vorgenommen haben. Wir waren zur Pause mit dem 0:0 glücklich bedient", hielt der 43-Jährige fest.

In der zweiten Halbzeit sei die Leistung "besser" gewesen. „Die schönste Aktion von uns im Spiel war ein Tor, das muss man so sagen. Dazu gab es ein klares Handspiel, da hätten wir eine gute Freistoßposition gehabt. Aber jetzt da zu sitzen und von Pech zu jammern, wäre heute fatal", gestand Ilzer nach dem schmeichelhaften Punktgewinn.

"Es ist überraschend, dass wir da dabei sind"

Seine Mannschaft habe "das eine oder andere Problem gehabt. Die Griffigkeit und Schnelligkeit im Kopf hat gefehlt", bekräftigte Christian Ilzer, der sich letztlich aber zufrieden zeigte, dass man mit dem LASK mithalten kann: "Es ist überraschend, dass wir da dabei sind. Wir trauen uns zu, am Ende am Stockerl zu stehen", sagte der Sturm-Trainer.

Auf Nachfrage von Ligaportal-Reporter Herbert Pumann ging der 43-Jährige noch kurz auf das am Samstag anstehende Cupfinale ein: "Ich wünsche mir ein richtig gutes Cupfinale, das ich als Zuschauer sehr gespannt verfolgen werde. Ich denke, dass LASK in den Duellen gegen Sturm Graz mehr Substanz liegen gelassen hat als es Salzburg gegen den WAC getan hat. Beide Mannschaften stehen verdient in diesem Cupfinale."

Abschließend richtete der Sturm-Trainer Genesungswünsche an den verletzten Philipp Wiesinger.

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Richard Purgstaller