Am Samstag um 20:30 Uhr steigt im Klagenfurter Wörthersee-Stadion das mit Spannung erwartete Cupfinale zwischen Red Bull Salzburg und LASK. Während die Salzburger Bullen zum achten Mal seit 2012 den Titel in die Mozartstadt bringen könnten, bietet sich für die Linzer Athletiker die Möglichkeit, erstmals seit 56 Jahren wieder den Cup zu gewinnen.

Im Rahmen einer virtuellen Pressekonferenz am Donnerstag gab ÖFB-Pressesprecherin Iris Stöckelmayr bekannt, dass Walter Altmann die Finalpartie leiten wird. Der 36-jährige Tiroler wird damit erstmals in seiner Schiedsrichterkarriere ein ÖFB-Cupfinale pfeifen.

In der laufenden Saison hat Walter Altmann 20 Spiele geleitet (11 in der Tipico Bundesliga, 5 in der 2. Liga, 3 im ÖFB-Cup sowie ein Spiel in der Europa League Qualifikation).

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media