Erstmals seit 22 Jahren nimmt der LASK wieder an einem ÖFB-Cupfinale teil und hat 56 Jahre nach dem letzten Pokalsieg die historische Chance, den Cup zu gewinnen. Das Finale gegen Red Bull Salzburg (Samstag, 20:30 Uhr) im Klagenfurter Wörthersee-Stadion nehmen die Linzer Athletiker als Außenseiter in Angriff.

„Am Samstag können wir Geschichte schreiben. Das ist im ganzen Verein und in Linz spürbar"

Das sieht auch Dominik Thalhammer so: „Die Ausgangslage ist ganz klar: Salzburg ist der Favorit, wir sind der Außenseiter", so der LASK-Trainer. Doch genau dieser Umstand könnte die Oberösterreicher gefährlich machen: „Wir haben am Samstag nichts zu verlieren. Aber ich bin überzeugt davon, dass wir in der Lage sind, Salzburg im Finale sehr gefährlich werden zu können. Dazu müssen wir in allen Phasen des Spiels perfekt arbeiten - dann ist viel möglich", weiß Thalhammer.

Der Trainer der Linzer ist jedenfalls heiß auf den Titel: „Am Samstag können wir Geschichte schreiben. Das ist im ganzen Verein und in Linz spürbar: In der ganzen Stadt sind heute unterstützende Transparente unserer Fans zu sehen. Und dieses Bewusstsein, das wir Historisches erreichen können, spüre ich auch in der Mannschaft. Das motiviert uns sehr."

Die letzten fünf Duelle gegen Salzburg haben die Athletiker zwar verloren, doch in den jüngsten zwei Aufeinandertreffen agierte der LASK auf Augenhöhe mit dem Serienmeister: „Wir haben in den letzten zwei Spielen bewiesen, dass wir ihnen Probleme bereiten können. Wir brauchen ein perfektes Spiel", weiß Gernot Trauner, der am Samstag seinen ersten Titel im Profibereich gewinnen könnte.

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media