Corona-Alarm bei der Wiener Austria: Wie am Freitag bekannt wurde, hat Austria-Chefcoach Peter Stöger einen positiven Corona-Antigentest abgegeben. „Ich bin am Freitagmorgen per Schnelltest positiv auf das Coronavirus getestet worden. Jetzt wird noch ein PCR-Test vorgenommen. Mir geht es gut, ich habe keine Symptome", wird Stöger im Kölner Stadt-Anzeiger zitiert.

Damit kann auch das am Wochenende geplante Treffen zwischen Stöger und Köln-Sportchef Horst Heldt nicht stattfinden: „Horst kann natürlich jetzt nicht kommen", weiß Stöger. Zumindest auf virtueller Ebene wird man sich am Wochenende austauschen können.

Eine Rückkehr zum 1. FC Köln, wo Stöger von 2013 bis 2017 erfolgreich gearbeitet hat, kann sich der gebürtige Wiener offenbar vorstellen: „Ich höre mir das alles gerne an. Die Bedingungen müssen natürlich stimmen - auch im Falle eines Abstiegs. Wir hoffen natürlich alle, dass der FC in der Bundesliga bleibt. Derzeit sieht es ja ganz gut aus. Schauen wir mal, was die Gespräche ergeben“, sagt Stöger.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller