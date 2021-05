Der Aufsichtsrat des FK Austria Wien hat Ende März Gerhard Krisch in den Vorstand der FK Austria Wien AG berufen. Am heutigen Montag hat der 55-Jährige offiziell seine Aufgaben übernommen. „Wir haben einen erfahrenen, entscheidungsstarken und teamorientierten Fachmann für uns gewinnen können, auf den unser Anforderungsprofil in der Gesamtverantwortung für den Klub optimal passt. Seine Expertise wird für die Strategie-Ausrichtung ganz wesentlich sein", sagt Präsident Frank Hensel.

Gerhard Krisch: „Wir haben mit Tradition, Infrastruktur, Marke und dem Standort Wien jedenfalls sehr gute Rahmenbedingungen. Es gibt viel zu tun, um den Klub wirtschaftlich zu stabilisieren und sportlich weiterzuentwickeln. Ich freue mich wirklich auf die herausfordernde und spannende Zeit und bedanke mich bei den Gremien für dieses Vertrauen. Wir haben viele wichtige Themen vor uns, bei denen ich mich einbringen werde“, fährt Gerhard Krisch fort.

Lebenslauf

Gerhard Krisch,

geboren am 3. Dezember 1965,

tätig als Vorstand der FK Austria Wien AG

Ausbildung

2003 - 2005: BA - CA General Management Program (Management Development Program 1; Management Developement Program 2)

1996: BA - CA Management Program

06/1983 - 12/1995: Zentralsparkasse: Diverse Bank-Seminare

09/1975 - 06/1983: Grammar School, Wien

Hauptberufliche Tätigkeit

10/2019 - 04/2021: Generalsekretär - Wiener Eislauf-Verein

01/2017 - 09/2019: General Manager - First Vienna Football Club 1894

10/2011 - 12/2016: Head of BL Commercial Banking MM AT, Vienna - UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTION (UBIS)

01/2009 - 09/2011: Deputy General Manager (Global Production Management), Milan - UNICREDIT BUSINESS PARTNER (UCBP)

10/2004 - 12/2008: General Manager, Vienna - BA-CA ADMINISTRATION SERVICES GmbH (AS)

01/2001 - 09/2004: Project Manager “Project DLB”, Subproject Manager “Project Marktfolge” - BA - CA

01/1995 - 12/2000: Branch Manager / Market Manager - BA - CA

05/1991 - 12/1994: Marketing - Branch coordination - BA - CA

06/1985 - 04/1991: Customer Advisory Services - BA - CA

Foto: FK Austria Wien