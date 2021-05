Die Bestellung von Matthias Jaissle als neuen Cheftrainer von Red Bull Salzburg kam auch für so manchen Spieler überraschend. „Es war natürlich einmal eine Riesenüberraschung", gesteht Maximilian Wöber gegenüber Sky Sport Austria.

Wöber über Jaissle: "Ich bin gespannt ihn kennenzulernen"

Man habe "in den Zeitungen schon den einen oder anderen Namen gehört, da war eher der Rene Aufhauser als interner Kandidat dabei. Dass es dann Matthias Jaissle wird, hat sich von uns niemand so wirklich gedacht", betont der 23-Jährige.

„Ich persönlich kenne ihn noch fast gar nicht. In der Zeit der Länderspielpause war er bei uns bei der Mannschaft dabei, aber ich kann noch nicht viel über ihn sagen, wie er als Trainer oder als Person ist. Ich bin gespannt ihn kennenzulernen", so Wöber weiter.

Über "Noch-Coach" Jesse Marsch meint der Innenverteidiger: „Jesse hat über die zwei Jahre zweimal von neuem ein Team aufgebaut, das für sein junges Alter sehr stabil war, extrem hungrig und was uns Jesse immer vorgelebt hat, war diese Mentalität und Motivation den Spieltag anzugehen. Dass wir alles dafür geben, um diesen Sieg zu holen, die Großen in der Champions League zu ärgern, um den anderen Teams in Österreich keine Chance zu lassen, das hat er Tag für Tag im Training und in seinen Besprechungen uns vorgelebt. Das hat ihn als Trainer ausgezeichnet, diese amerikanische, emotionale Art, hat uns immer extrem motiviert, immer in uns was ausgelöst."

