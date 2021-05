Der LASK präsentierte am Dienstag die erste Spielerin der neuen Frauenmannschaft: Katharina Mayr wechselt von der SPG Wolfern/Garsten zu den Schwarz-Weißen. Die 21-jährige Stürmerin überzeugte bisher mit 190 Pflichtspiel-Treffern. Die LASK-Frauenmannschaft wird im Sommer in der drittklassigen LT1 OÖ Liga starten.

Mayrs Fußball-Laufbahn begann im Nachwuchs des USV St. Ulrich, ehe 2011 der Wechsel zum SV Garsten folgte. Die Traunviertlerin trainierte auch im LAZ Steyr und ist Absolventin der ÖFB-Frauen-Akademie in St. Pölten. Ihre erste Saison im Erwachsenenfußball spielte Mayr 2013, wobei sie dem SV Garsten mit 42 Volltreffern zum Meistertitel in der LT1 OÖ Liga verhalf.

2015 wagte Mayr den Schritt in die Bundesliga zur Union Kleinmünchen, ehe 2017 die Rückkehr zum SV Garsten folgte. Ab Sommer 2021 ist sie die neue Nummer 12 beim LASK. „Hier entsteht etwas völlig Neues, das hat auf mich einen besonderen Reiz. Die Professionalität, mit der der LASK dieses Projekt angeht – z.B. in puncto eigener Infrastruktur – war ebenfalls ausschlaggebend für meinen Wechsel“, begründet Mayr ihren Wechsel zu den Athletikerinnen.

Cheftrainerin Lisa Alzner hält große Stücke auf die 21-Jährige: „Kathi ist eine ausgezeichnete Stürmerin. Sie hat in den letzten Jahren unglaublich konstante Leistungen gezeigt und ihre Torgefährlichkeit Spiel für Spiel unter Beweis gestellt.“ Neben ihrem Torriecher bringt Mayr auch die richtige Mentalität mit: „Ich kenne sie als sehr ehrgeizige und reife Spielerin. Eigenschaften, mit denen sie uns beim LASK enorm weiterhelfen wird“, sagt Alzner.

Katharina Mayr und ihre zukünftigen Team-Kolleginnen werden für den LASK ab Sommer in der LT1 OÖ Liga auf Punktejagd gehen. Mayr kennt die Liga wie ihre Westentasche: „Das wird eine sehr reizvolle Aufgabe für uns. Das Leistungsspektrum der Mannschaften ist recht breit gestreut, daher werden wir Woche für Woche vor sehr unterschiedlichen Herausforderungen stehen.“

Cheftrainerin Lisa Alzner freut sich, dass nun Klarheit herrscht, in welcher Liga der LASK seinen Spielbetrieb aufnimmt: „Das erleichtert unsere Planungen sehr. Wir wissen jetzt, auf welche Mannschaften wir in der Premieren-Saison treffen werden. Ab jetzt werden wir uns ganz gezielt auf den Saisonauftakt in der OÖ Liga vorbereiten und dann ab Sommer voll angreifen!“

Foto: LASK