Thorsten Schick: Ich bin seit über zehn Jahren Profi, habe auch schon einiges mitgemacht und gesehen. Das heißt jetzt nicht, dass ich die Weisheit mit dem Löffel gegessen habe und ich überall der unangefochtene Stammspieler war. Vielleicht kann ich mit manchen Situationen einfach besser umgehen, weil ich schon länger dabei bin. So sehe ich meine Rolle. Wir haben eine sehr gute Mischung in der Mannschaft. Man kann auch in jungen Jahren schon viele Spiele haben. Das beste Beispiel ist Dejan Ljubicic, der zwar kein alter Spieler ist, aber von den Spielen her zu den Routiniers zählt.

Der Trainer hat mich schon zum zweiten Mal geholt - er wird sich was dabei gedacht haben, weil er mich als Mensch kennt und mich sicher auch schätzt. Ich habe in Bern gelernt, dass mehr als nur die Elf am Platz dazugehört. Da gehört Kaderspieler eins bis 25 dazu. Ich probiere, es vorzuleben, dass jeder wichtig ist und das Team im Vordergrund steht.

Ligaportal: Kommen wir auf eine Aktion zu sprechen, die vor einigen Monaten für viel Aufregung gesorgt hat. Du hast nach einem Sieg in Pasching gegen den LASK ein Foto aus der alten Gästekabine gepostet. Darauf war eine mit Schimmel befallene Wand zu sehen samt provokanter Anmerkungen deinerseits. Was hast du dir bei dem Posting gedacht und hättest du mit einer derart heftigen Reaktion in den Medien gerechnet?

Thorsten Schick: Wir sind in die Kabine gekommen und dann habe ich sofort gesagt: „Alleine deshalb müssen wir sie heute besiegen - das ist ein Skandal. Wenn wir was reißen, dann poste ich das ganz sicher.“ Wenn man das in einer Fußballmannschaft sagt, dann kommt man da schwer wieder raus. Dann habe ich es machen müssen. Ich habe mir in diesem Moment nicht so viele Gedanken gemacht, dass es medial eine Welle schlagen könnte. Ich stehe zu dem, was ich gemacht habe und finde noch immer, dass es skandalöse Bedingungen waren - das kann man nicht schönreden. Die Kabinen haben eigentlich viel schlimmer ausgeschaut als auf dem einen Foto. Ich habe sehr viele Nachrichten von anderen Spielern, Vereinen und Teambetreuern bekommen - der Zuspruch war groß.

In den letzten Jahren gab es zwischen Rapid und LASK immer wieder Sticheleien. Das war halt eine mehr und hat auch irgendwie gut reingepasst. Es war aber nichts Dramatisches, keiner wurde verletzt oder ähnliches. Man hat sich einfach ein bisschen gestichelt und es wird sicher irgendwann eine Retourkutsche kommen - darauf muss man vorbereitet sein. Ich bin jemand, der austeilen, aber auch einstecken kann. Ich werde sicher nicht eingeschnappt sein, wenn etwas kommt. Es gehört einfach dazu. Natürlich kann man im Nachhinein diskutieren, ob es gescheit war, aber im Endeffekt habe ich es gemacht und ich stehe dazu.