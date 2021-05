Ligaportal: Sie werden die letzten Auftritte des SKN St. Pölten bestimmt im Fernsehen gesehen bzw. schon analysiert haben. Wo muss der Hebel angesetzt werden, damit es wieder besser läuft?

Gerald Baumgartner: Die Auftritte waren durchwegs in Ordnung. Es waren auch die letzten beiden Spiele gegen Ried, die ich intensiver verfolgt habe, im Großen und Ganzen in Ordnung, doch es fehlte vielleicht die Entschlossenheit vor dem Tor, um dieses auch mal zu erzwingen. Der SKN war immer knapp dran, doch im Endeffekt konnte man mit den Ergebnissen nicht zufrieden sein. Wir wissen natürlich alle, dass es keine einfache Situation ist, aber wir wollen uns keine Ausreden geben und vor der eigenen Türe kehren. Jeder muss an seine Leistungsgrenze gehen - auf jeder Position. Als Team kann man an so einer Situation wachsen. Deshalb versuchen wir, mit der Trainingsgestaltung das Selbstvertrauen der Mannschaft zu stärken und so die nötige Energie für das Saisonfinale freizusetzen.

Ligaportal: Der SKN St. Pölten hat vor allem in der Offensive sehr viel Qualität. Zuletzt haben die Stürmer aber nicht mehr getroffen. Wie kann man denen wieder Selbstvertrauen einimpfen?

Gerald Baumgartner: Es gibt keinen Zauberstab, den man über die Mannschaft drüberlegen kann und es funktioniert plötzlich alles wieder von selbst. Das muss man sich im Training erarbeiten, das Selbstvertrauen muss man zurückgewinnen. Man muss entschlossen, energisch und mit einer großen Motivation und Eigenverantwortung an die Gegner herangehen, dann wird das auch wieder kommen. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass es sich um Fußball schnell drehen kann und jetzt die Zeit kommen wird, dass das Glück zurückkommt. Aber natürlich muss man das Glück auch zu gewissen Teilen erzwingen können. Das versuchen wir auch im Training. Wir fordern Konsequenz ein und versuchen, den Spaßfaktor zurückzubringen.

Ligaportal: Am Samstag wartet ein absolutes Schlüsselspiel gegen die Admira. Worauf wird es ankommen, worauf muss Ihre Mannschaft aufpassen?

Gerald Baumgartner: Die Admira ist von den Ergebnissen her sicher unter Wert geschlagen worden. Für uns geht es darum, perfekt auf dieses Spiel vorbereitet zu sein. Für beide Teams ist es nicht einfach, da beide erst vor kurzem einen Trainerwechsel hatten. Mein Kollege (Klaus Schmidt; Anm.) hat schon ein Spiel mehr auf dem Buckel und ich bin jetzt neu dazugekommen. Ich hatte aber schon ein paar Tage, um die Charaktere innerhalb der Mannschaft kennenzulernen. Wir wollen den Fokus auf uns legen und nicht den Gegner oder andere Ergebnisse. Es sind noch vier Spiele zu spielen und 12 Punkte zu holen. Davon wollen wir so viele Punkte wie möglich einfahren. Natürlich sind wir in der Situation, dass wir einen Gegner überholen müssen - das ist auch das Ziel in den nächsten beiden Spielen. Wie gesagt: Die Jungs machen einen guten Eindruck beim Training, ziehen voll mit. Jetzt müssen wir noch die richtige Taktik und Einstellung finden, damit wir die Admira auswärts schlagen können.