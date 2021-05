Nur eines der letzten sieben Ligaspiele konnte der LASK gewinnen, zudem setzte es am vergangenen Samstag eine bittere Niederlage im Cup-Finale gegen Red Bull Salzburg. Bei den Linzer Athletikern läuft es vor dem Bundesliga-Heimspiel am Sonntag gegen die WSG Tirol (14:30 Uhr) alles andere als rund.

"Wir befinden uns derzeit in der schwierigsten Phase in dieser Saison"

„Wir sind uns der aktuellen Situation sehr bewusst, wir befinden uns derzeit in der schwierigsten Phase in dieser Saison. Am liebsten wäre es uns allen, wenn alles gut läuft, alles unter Kontrolle hat, aber so ist das Leben nicht, so ist der Fußball manchmal eben nicht. Wir müssen die Situation annehmen wie sie ist und konzentrieren uns auf das, was wir beeinflussen können: Die Zukunft", betonte LASK-Coach Dominik Thalhammer am Freitag.

„Es gibt so einen Spruch: Am Ende kackt die Ente", fuhr Thalhammer fort. Damit meinte er, dass immer erst am Schluss abgerechnet wird. Es gehe darum, am Ende international dabei zu sein", so der LASK-Trainer. Dann könne man von einer ordentlichen Saison sprechen.

Die Personalsituation beim LASK bleibt unverändert angespannt: Gruber (Kreuzbandriss), Karamoko (Adduktoren), Potzmann (Muskelverletzung), Raguž (Kreuzbandriss), Wiesinger (Bandeinriss li. Sprunggelenk) werden gegen die WSG Tirol nicht dabei sein. Eine positive Nachricht: Marko Raguž macht nach seinem Kreuzbandriss wieder Teile des Mannschaftstrainings mit. Für einen Einsatz in den nächsten Spielen wird es aber nicht reichen, stellte Thalhammer klar.

Wattens ein "sehr gefährlicher Gegner"

In den bisherigen drei Saisonduellen gegen die Tiroler gelang den Linzern kein einziger Sieg. Geht es nach dem LASK, soll sich das am Sonntag ändern. Thalhammer spricht von einem "sehr gefährlichen Gegner, aber sie haben uns auch immer was angeboten, wenn man alle drei Spiele anschaut. In den letzten Spielen haben wir dieses Angebot nicht angenommen, im nächsten Spiel müssen wir es eiskalt annehmen", weiß der LASK-Trainer.

Weitere Statements hat Ligaportal-Reporter Herbert Pumann eingefangen.

Video: Statements von Dominik Thalhammer und Peter Michorl

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media