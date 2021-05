Bei Austria Wien fehlt vor dem Auswärtsspiel gegen Altach (Samstag, 17:00 Uhr) ein Teil des Trainerteams. Co-Trainer Jochen Fallmann springt für Peter Stöger ein, leitet das Training gemeinsam mit Torhüter-Trainer Alex Bade und coacht die Mannschaft am Samstag. Der 42-Jährige erzählt, wie das Team damit umgeht und wie er die Austria gegen Altach einstellt.

Neben Peter Stöger fallen auch Co-Trainer Gerhard Fellner und Athletiktrainer Gerald Linshalm krankheitsbedingt aus. „Wir sind als ganzes Trainerteam im täglichen Austausch. Die Spieler nehmen die Situation sehr gut an und ziehen voll mit“, sagt Jochen Fallmann.

Nach dem 0:0 gegen die Admira letzten Dienstag legte das Trainerteam in der restlichen Woche viel Wert auf Regeneration. Jene Spieler, die nach einer Erkrankung zurückkehrten und mehr Belastung brauchten, absolvierten in einer eigenen Trainings-Gruppe intensivere Einheiten: „Diese Jungs haben wir dementsprechend fußballspezifisch belastet. Seit Montag liegt für alle der volle Fokus auf dem Spiel in Altach. Ich bin überzeugt, dass wir am Samstag wieder eine frische Austria-Mannschaft sehen werden“, sagt Fallmann.

Während Austria Wien den ersten Platz in der Qualigruppe anpeilt, versucht Altach den Drei-Punkte-Vorsprung auf Schlusslicht SKN St. Pölten zu vergrößern. Das letzte Duell gewannen die Wiener vor rund einem Monat durch zwei späte Tore von Marco Djuricin und Dominik Fitz mit 2:0:

„Ich erwarte am Samstag eine ähnliche Partie. Altach steckt noch voll im Abstiegskampf. Ich denke, dass sie versuchen werden, über Konter Nadelstiche zu setzen. Wir werden sicher mehr Ballbesitz haben und müssen versuchen, kreative Lösungen zu finden“, schildert Jochen Fallmann, der an eine gute Chance auf den ersten Platz in der Qualigruppe glaubt, „wenn wir das Potenzial der Mannschaft auf den Platz bringen.“

Vesel Demaku, der gegen die Admira mit einer Schulter-Verletzung ausgewechselt wurde, wird nicht operiert und soll nächste Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Marco Djuricin (Knöchel-Verletzung) ist fraglich. Aleksandar Jukic fehlt krankheitsbedingt. Dafür dürfen Alex Grünwald und Markus Suttner wieder auf Einsätze hoffen, die beiden Routiniers stehen schon seit über einer Woche voll im Mannschaftstraining.

Foto: Harald Dostal/fodo.media