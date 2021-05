In der siebenten Runde der Qualifikationsgruppe trifft der spusu SKN St. Pölten auswärts auf den FC Flyeralarm Admira. Nachdem der SKN aus dem Ried-Doppel lediglich einen Zähler einfahren konnte, möchten die Wölfe nun im Derby voll anschreiben und mit dem ersten Erfolg im Rahmen der Qualifikationsgruppe die „Rote Laterne“ an die Südstädter weitergeben.

Die Admira konnte in den ersten sechs Spielen der Qualifikationsgruppe mit jeweils einem 1:0-Erfolg gegen den SKN und den SCR Altach zwei Siege einfahren und liegt somit aktuell zwei Punkte vor dem spusu SKN St. Pölten auf dem vorletzten Platz. Dennoch zogen die Südstädter vor dem letzten Spiel die Reißleine und trennten sich von Coach Damir Buric. Mit Klaus Schmidt übernahm ein alter Bekannter bei den „Panthern“ und holte in seinem ersten Spiel auf der Betreuerbank ein Remis bei der Wiener Austria.

„Wir haben uns sehr gut auf das Spiel vorbereitet. Wir müssen mutig auftreten und in den entscheidenden Situationen einen kühlen Kopf bewahren. Ich möchte das Match gegen St. Pölten jetzt aber nicht als Endspiel hochstilisieren, weil einfach jede der vier ausstehenden Partien eine gewisse Brisanz birgt. Ein positives Ergebnis wären 25 Prozent am Weg zum Klassenerhalt", sagt Admira-Trainer Klaus Schmidt.

Die Bilanz im NÖ-Derby liest sich relativ ausgeglichen: In 31 Duellen gelangen dem spusu SKN neun Siege und zehn Remis, zwölf Partien konnte die Admira für sich entscheiden. In dieser Saison konnte man sich in der zweiten Runde mit 5:0 durchsetzen, während das erste Heim-Derby mit einem 2:2-Remis zu Ende ging. Das letzte Duell in der NV Arena konnten hingegen die Südstädter mit 1:0 für sich entscheiden.

Neo-Cheftrainer Gerald Baumgartner sagt vor dem Spiel: „Ich freue mich sehr auf mein erstes Spiel auf der Betreuerbank der Wölfe. Diese Energie und Leidenschaft möchte ich für bevorstehende Aufgabe auch auf mein Team übertragen. Wir haben uns in den letzten Tagen sehr intensiv auf die Admira vorbereitet und wollen in diesem Derby den ersten Schritt Richtung Turnaround schaffen. “