Michael Liendl hat eine Entscheidung für seine nahe Zukunft getroffen: Der 35-Jährige verlängert seinen Vertrag beim WAC bis 2022. In bisher 177 Einsätzen für den WAC gelangen dem Grazer 60 Treffer und 75 Assists, was Vereinsrekord bedeutet. Alleine in dieser Saison kam er in 39 Partien auf insgesamt 33 Scorerpunkte (16 Tore, 17 Assists).

"Ich denke, es ist für beide Seiten eine gute Entscheidung gewesen"

Mit dieser Vertragsverlängerung geht Michael Liendl in seine sechste Saison beim WAC. Der begnadete Linksfuß war bereits in den Saisonen 2012/13 und 2013/14 bei den Wölfen unter Vertrag, ehe es Michael in die 2. Deutschen Bundesliga (Fortuna Düsseldorf, TSV 1860 München) und in der Eredivisie (FC Twente Enschede) in den Niederlanden verschlug. Seit der Saison 2018/19 trägt er aber wieder das schwarz-weiße Trikot - bis mindestens 2022.

Michael Liendl: "Es hat gute Gespräche mit dem Verein gegeben. Das ich mich hier in Wolfsberg sehr wohl fühle, ist kein Geheimnis. Ich denke, es ist für beide Seiten eine gute Entscheidung gewesen."

von Ligaportal, Foto: Gerhard Pulsinger