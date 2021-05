Nur eines der letzten sieben Ligaspiele konnte der LASK gewinnen, zudem setzte es am vergangenen Samstag eine bittere Niederlage im Cup-Finale gegen Red Bull Salzburg. Bei den Linzer Athletikern läuft es vor dem heutigen Bundesliga-Heimspiel gegen die WSG Tirol (14:30 Uhr) alles andere als rund.

Dominik Thalhammer: "W ir befinden uns derzeit in der schwierigsten Phase in dieser Saison"

„Wir sind uns der aktuellen Situation sehr bewusst, wir befinden uns derzeit in der schwierigsten Phase in dieser Saison. Am liebsten wäre es uns allen, wenn alles gut läuft, alles unter Kontrolle hat, aber so ist das Leben nicht, so ist der Fußball manchmal eben nicht. Wir müssen die Situation annehmen wie sie ist und konzentrieren uns auf das, was wir beeinflussen können: Die Zukunft", betonte LASK-Coach Dominik Thalhammer am Freitag.

In den bisherigen drei Saisonduellen gegen die Tiroler gelang den Linzern kein einziger Sieg. Geht es nach dem LASK, soll sich das am Sonntag ändern. Thalhammer spricht von einem "sehr gefährlichen Gegner, aber sie haben uns auch immer was angeboten, wenn man alle drei Spiele anschaut. In den letzten Spielen haben wir dieses Angebot nicht angenommen, im nächsten Spiel müssen wir es eiskalt annehmen", weiß der LASK-Trainer.

Thomas Silberberger: „Der LASK ist mit Sicherheit ein schwer angeschlagener Gegner"

Thomas Silberberger betont, dass seinen Schützligen die Spielpause "gutgetan" habe. "Die vier trainingsfreien Tage hat die Mannschaft benötigt, wie einen Bissen Brot. Die ganze Woche über ist ein extremer Zug im Training spürbar gewesen, eine extreme Intensität. Für mich ist es eine der besten Trainingswochen überhaupt gewesen. Das stimmt mich für die kommenden Aufgaben zuversichtlich", so der WSG-Coach, der weiß, dass diese Woche für den Verein "historisch werden" könnte. "Wir können mit den kommenden drei Spielen etwas erreichen, von dem Keiner auch nur im Ansatz zu träumen gewagt hat."

Der LASK sei "mit Sicherheit ein schwer angeschlagener Gegner, der mit allen Mitteln Platz drei erreichen will. Da sind die Punkte gegen uns eingeplant. Ich gehe davon aus, dass uns ein sehr aggressiver Gegner erwartet. Aber wir haben heuer bereits mehrmals bewiesen, dass wir auch intensive Phasen im Spiel überstehen können. Die Spiele, die wir bisher gegen den LASK gemacht haben, waren eigentlich alle top", sagt Thomas Silberberger.

So könnten die Teams spielen

LASK: Schlager - Filipovic, Trauner, Andrade - Ranftl, Holland, Madsen, Renner - Michorl, Balic, Goiginger

WSG Tirol: Oswald - Koch, Behounek, Gugganig, Schnegg - Rogelj, Petsos, Celic, Rieder - Pranter, Baden Frederiksen

Schiedsrichter der Begegnung

Felix Ouschan

