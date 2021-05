Eine Woche nach dem neuerlichen Triumph im ÖFB-Cup gastiert Tabellenführer Red Bull Salzburg beim SK Sturm Graz. Mit einem Auswärtserfolg würden die Bullen den nächsten großen Schritt Richtung Meistertitel Nummer acht in Folge machen. Die Grazer erwiesen sich jedoch bereits zweimal in dieser Saison als äußerst unangenehmer Gegner für die Mozartstädter.

Jesse Marsch: "Wir brauchen keine zusätzliche Motivation" "Wir konnten uns heuer gut auf die Qualitäten der Salzburger einstellen. Wir müssen überzeugt ans Werk gehen und brauchen eine Topleistung ohne Fehler, denn diese nutzt Salzburg mit seiner Qualität", sagt Christian Ilzer. Die freien Tage hätten seinen Spielern gutgetan: "Die Spieler konnten Frische tanken, und in den freien Tagen wurden auch die Köpfe frei." "Wir spielen bis jetzt eine sehr ordentliche Saison. In den vier Spielen müssen wir jetzt noch den Fokus hochhalten und richtig liefern", betont Ilzer, dessen Team aktuell auf Rang drei liegt. „Es wird ein wichtiges Spiel gegen einen sehr starken Gegner. Sturm spielt sehr intensiv, ist gut gegen den Ball und schaltet auch gut um. Das haben wir in dieser Saison bereits zwei Mal gelernt. Und deshalb müssen wir über mindestens 90 Minuten unser höchstes Niveau spielen. Wir brauchen auch keine zusätzliche Motivation, denn wir wissen genau, wie wichtig diese drei Punkte sind", sagt Jesse Marsch vor dem Auswärtsspiel gegen die Grazer. An den Meistertitel will man in Salzburg noch nicht denken, wenngleich man heute einen großen Schritt machen könnte: „Wir denken in dieser Sache nicht zu weit nach vorn und wollen einen Schritt nach dem anderen machen. Wir haben in dieser Woche – nach zwei freien Tagen nach unserem Cup-Sieg – wieder sehr gut trainiert. Es war zu sehen, dass die Jungs sehr konzentriert und bereit für die letzten vier Spiele sind. Wir wollen unbedingt wieder Meister werden, jedes einzelne Spiel ist das wichtigste.“ An den Meistertitel will man in Salzburg noch nicht denken, wenngleich man heute einen großen Schritt machen könnte: „Wir denken in dieser Sache nicht zu weit nach vorn und wollen einen Schritt nach dem anderen machen. Wir haben in dieser Woche – nach zwei freien Tagen nach unserem Cup-Sieg – wieder sehr gut trainiert. Es war zu sehen, dass die Jungs sehr konzentriert und bereit für die letzten vier Spiele sind. Wir wollen unbedingt wieder Meister werden, jedes einzelne Spiel ist das wichtigste.“

Jetzt wetten auf bwin.com

bwin.com - Premiumpartner von ligaportal.at und einer der größten Wettanbieter weltweit - bietet für jedes Spiel TOP-Quoten an.

Sturm 6.50 | Unentschieden 4.75 | Salzburg 1.42

ANGEBOT - 100 € Joker-Wette: jetzt registrieren! Wette gewinnen oder Einsatz bis zu 100 € als FreeBet zurück.



Wie schließe ich eine Wette ab?

Registriere dich jetzt auf bwin. Wähle aus dem umfangreichen Angebot eine oder mehrere Wetten aus und tippe den von dir erwarteten Ausgang per Mausklick. In der Folge wird dein Tipp in den Wettschein am rechten Rand der Homepage übernommen. Wähle im nächsten Schritt deinen Einsatz, deine bevorzugte Wettform (Einzel-, Kombi-, Systemwette) und klicke auf „Weiter“. Im dritten und letzten Schritt entscheidest du, ob du deine Wette endgültig platzieren oder verwerfen möchtest.

So könnten die Teams spielen

Sturm Graz: Siebenhandl - Gazibegovic, Nemeth, Wüthrich, Dante - Hierländer, Gorenc-Stankovic, Kiteishvili, Kuen - Yeboah, Jantscher

Red Bull Salzburg: Stankovic - Kristensen, Ramalho, Wöber, Ulmer - E. Mwepu, Bernede, Junuzovic, Aaronson - Berisha, Daka

Sturm Graz gegen Red Bull Salzburg im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Sturm Graz gegen Red Bull Salzburg live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 14:30 Uhr auf Sky Sport Austria 2.

Die Vorberichterstattung beginnt um 13:30 Uhr.

Sturm Graz gegen Red Bull Salzburg im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures