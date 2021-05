Der SK Rapid Wien kann am heutigen Sonntag im Heimspiel gegen den WAC einen weiteren Schritt Richtung Vizemeisterschaft machen. Vor der 29. Runde haben die Hütteldorfer sechs Punkte Vorsprung auf den Tabellendritten Sturm Graz. Leader Red Bull Salzburg wiederum rangiert sechs Punkte vor dem Rekordmeister aus Hütteldorf.

Didi Kühbauer: "Wir wollen mit einem weiteren Sieg den zweiten Platz absichern" „Die kurze Pause hat den Spielern sehr gut getan, jene die leicht angeschlagen waren, sind jetzt wieder voll fit. Jetzt heißt es in den letzten vier Runden noch einmal alles unserem Saisonziel unterzuordnen", betont der Rapid-Coach vor dem Duell gegen die Kärntner. Zu Hause sind die Grün-Weißen seit sieben Partien gegen den WAC ungeschlagen. Darauf legt der Burgenländer aber keinen allzu großen Wert: „Statistiken sind schön anzusehen, aber das war in der Vergangenheit und wir leben in der Gegenwart. Für uns zählt das hier und jetzt und da wollen wir mit einem weiteren Sieg den zweiten Platz absichern, das ist unser Ziel." „Wir wissen um die Stärken der Wolfsberger bei Standardsituationen. Sie aber jetzt nur aufs Kopfballspiel zu reduzieren wäre zu wenig. Der WAC ist eine sehr gute Mannschaft, deshalb müssen wir uns auf alle Aspekte des Spiels konzentrieren", fährt Kühbauer fort. Der WAC wiederum strebt eine Verbesserung in der Tabelle an: "Wir haben noch die Chance auf Platz drei oder vier, und das wollen wir unbedingt schaffen", betonte Stary. Für das 1:8-Debakel im März wolle man sich revanchieren: "Beim 1:8 ist alles schiefgelaufen, was nur irgendwie schieflaufen kann, so werden wir uns auf keinen Fall noch einmal präsentieren. Jetzt sind wir bestrebt, in gewisser Form Wiedergutmachung zu betreiben."

So könnten die Teams spielen

Rapid: Strebinger - Stojkovic, M. Hofmann, Barac, Ullmann - Petrovic, D. Ljubicic - Schick, Fountas, Ritzmaier - Kara

WAC: Kuttin - Novak, Baumgartner, Muharemovic, Giorbelidze - Stratznig - Wernitznig, Liendl, Taferner - Röcher, Joveljic

Schiedsrichter der Begegnung

Christopher Jäger

Rapid Wien gegen WAC im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Rapid Wien gegen WAC live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 17 Uhr auf Sky Sport Austria 1.

Die Vorberichterstattung beginnt um 16:30 Uhr.

Rapid Wien gegen WAC im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: Gerhard Pulsinger