Barisic gilt jedoch nicht als allzu großer Fan von Leihen. Dies wäre im Fall von Baden Frederiksen "nicht optimal. Aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten, an denen Rapid partizipieren könnte", sagt der 50-Jährige. So könnte Rapid etwa "an einem späteren Verkauf prozentuell beteiligt" oder eine stemmbare Kaufoption in den Leihvertrag verankert werden, heißt es im Bericht.

Mit Wolfsburg und Augsburg gibt es aber auch Interesse aus der deutschen Bundesliga.