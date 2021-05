Dank eines Slapstick-Treffers von Stefan Rakowitz durfte sich der TSV Hartberg am Samstagabend über einen Punkt gegen die SV Ried freuen. Joker Ante Bajic hatte Ried kurz nach dem Seitenwechsel in Führung gebracht, ehe der 31-jährige Rakowitz in der 82. Minute den kuriosen Ausgleich erzielte.

Der eingewechselte Chabbi brachte den Ball von rechts in den Strafraum, wo sich Stefan Rakowitz durchsetzte und den Ball zunächst aus kurzer Distanz an die Latte hämmerte. Ried-Verteidiger Luca Meisl wollte klären, schoss das Spielgerät aber ebenso ans Gebälk. Schlussendlich drückte Rakowitz den Ball irgendwie über die Linie.

von Ligaportal, Foto: Screenshot Sky