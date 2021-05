Seinen Einstand beim SKN St. Pölten hat sich Gerald Baumgartner definitiv anders vorgestellt: Der "Feuerwehrmann" des SKN musste am Samstag in einem absoluten Schlüsselspiel gegen die Admira eine 0:2-Pleite hinnehmen (Bericht: NÖ-Derby: Admira Wacker mit den "Big Points" gegen St. Pölten). Damit liegen die Wölfe bereits fünf Punkte hinter dem Tabellenvorletzten aus der Südstadt.

Gerald Baumgartner: "Werden die Flinte nicht ins Korn werfen"

„Die Schlüsselszene war natürlich das 0:1. Wir dürfen die Nerven nicht verlieren, müssen weiterarbeiten. Am Dienstag geht es schon weiter. Solange es rechnerisch möglich ist, werden wir darum kämpfen, in der Liga zu bleiben. Der Unterschied war heute, dass die Admira sehr stabil in der Defensive agiert hat und wir einfach nicht entscheidend genug vorne reingekommen sind. Das müssen wir fürs nächste Spiel ändern. Es sind noch neun Punkte zu vergeben. Da werden wir nicht die Flinte ins Korn werfen", sagte Baumgartner nach dem Spiel gegenüber Sky Sport Austria.

Nun droht dem SKN Ende Mai eine Relegation gegen Wacker Innsbruck oder Austria Klagenfurt: „Es gibt wahrscheinlich Relegationsspiele. Deswegen werden wir das im Auge haben, wer auf uns zukommen kann", weiß Baumgartner.

Klaus Schmidt: "Wir müssen mindestens noch ein Spiel gewinnen, um safe zu sein"

Klaus Schmidt freute sich über das Ergebnis: „Es war eine Partie, die nicht auf einem Topniveau war. Aber ich denke, es war ein verdienter Sieg. Es war ein Kampfspiel. So wie es halt in dieser Liga nötig ist. Wir haben alles reingehaut, wir waren robuster, waren widerstandsfähiger. Das hat es wahrscheinlich ausgemacht. Wir müssen mindestens noch ein Spiel gewinnen, um safe zu sein", weiß der Admira-Trainer.

Torschütze Roman Kerschbaum meinte auf die Frage, ob die Admira Abstiegskampf einfach könne: „Es ist für uns nichts Neues. Wir haben es letztes Jahr auch schon durchgemacht. Wir wissen, worauf es ankommt. Heute haben wir wieder einen wichtigen Schritt gesetzt. Aber es war nur ein Schritt. Es müssen noch ein, zwei weitere folgen, dass es wirklich durch ist. Es ist noch immer ein hartes Stück Arbeit vor uns.“

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media