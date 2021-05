Nach langem Warten und unzähligen Geisterspielen darf auch der WAC im letzten Spiel der Meistergruppe gegen Sturm Graz, am 22.05.2021, endlich wieder Fans im Stadion begrüßen. Insgesamt 3000 Fans dürfen zum Pack-Derby in die Lavanttal-Arena. Der WAC gibt bekannt, dass alle Abonnenten der diesjährigen Saison Zutritt zu diesem Spiel erhalten. Die restlichen Tickets gehen in den freien Verkauf, der ab kommenden Montag, den 10.05., startet.

Folgende Dinge sind zu beachten:

Tickets können ausschließlich in der Geschäftsstelle (Lavanttal-Arena) gekauft werden

Öffnungszeiten: Montag-Freitag (9-15 Uhr); zusätzlich am Dienstag den 11.5. von 16-18 Uhr und am Spieltag den 22.5. ab 10 Uhr (sollten bis dorthin noch Tickets übrig bleiben).

Beim Kauf ist der WAC gesetzlich dazu verpflichtet, Ihre persönlichen Daten abzufragen (Contact-Tracing).

Es sind keine Auswärtsfans zugelassen

Über die exakten Regeln des Stadionbesuches (Abstand, FFP2-Masken, Gastronomie, Eintritt-Tests) informiert der WAC zeitnahe, sobald die Verordnung der Bundesregierung in Kraft tritt.

von Ligaportal, Foto: Gerhard Pulsinger