Am 6. Mai feierte Ivica Osim, seines Zeichens Jahrhunderttrainer des SK Sturm Graz, seinen 80. Geburtstag. Steiermarks Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer überreichte Osim am Donnerstagnachmittag das Große Ehrenzeichen des Landes Steiermark. "Sie haben sowohl für den Sport als auch für die Menschen in der Steiermark sehr viel getan. Sie sind nicht nur einer der größten Trainer sondern auch ein Großer Verbinder der Völker", sagte der Landeshauptmann zu Osim.

Sturm-Präsident Christian Jauk übergab beim Besuch eine Torte und Exemplare des speziell für diesen Anlass produzierten Bildbands "80 Jahre - 80 Bilder".

"Ivica Osim war der erfolgreichste Trainer der Sturm-Geschichte. Der erste Meistertitel in der Historie, das Erreichen der Champions-League Gruppenphase und die meisten Titel insgesamt sind die einzigartigen Meilensteine unseres gewählten Jahrhunderttrainers und Longin-Preisträgers. Seine beeindruckende Persönlichkeit und sein Intellekt haben weit über den Fußball hinaus Respekt und Anerkennung gefunden. Im Namen der gesamten Sturm-Familie gratulieren wir unserem schwarz-weißen Helden zum 80. Geburtstag und verneigen uns vor seiner unglaublichen Lebensleistung", so Jauk.

Im Rahmen des heutigen Bundesliga-Heimspiels des SK Sturm gegen Red Bull Salzburg ist die Ikone zu Gast in der Merkur-Arena.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller