Sechs Tore, zwei Elfmeter, zweimal Gelb-Rot: Das Bundesliga-Spiel zwischen LASK und WSG Tirol (3:3) hatte einiges zu bieten. Am Ende platzte LASK-Trainer Dominik Thalhammer jedoch der Kragen, nachdem Schiedsrichter Felix Ouschan zwei strittige Elfmeterentscheidungen gegen den LASK getroffen und Gernot Trauner Gelb-Rot gezeigt hatte. Thalhammer echauffierte sich nach Schlusspfiff beim Unparteiischen und sah ebenfalls Gelb-Rot.

"Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was ich gesagt habe, weil mein Puls so hoch war", so der LASK-Coach. Es sei "nichts Gravierendes, nichts Schlimmes gewesen. Ich habe mich halt beschwert", so der 50-Jährige. Für Thalhammer sei es wichtig, dass man über diese Entscheidungen diskutiert. "Da geht es um viel, da geht es um Europa League. Wenn schon die erste Entscheidung so umstritten ist, dann zeugt es von einer gewissen Confidence, die zweite Entscheidung, die noch strittiger war, so zu treffen", betonte Thalhammer.

Weitere Statements hat Ligaportal-Reporter Herbert Pumann eingefangen.

Video: Dominik Thalhammer und Thomas Goiginger über das 3:3 gegen die WSG Tirol

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Harald Dostal/fodo.media