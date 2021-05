Am Dienstagabend gastiert der TSV Hartberg beim FK Austria Wien. Es ist das Duell um Platz eins in der Qualifikationsgruppe der Tipico Bundesliga. Zusätzliche Brisanz erhält das Topspiel der unteren Tabellenhälfte durch die Wechselgerüchte von Markus Schopp zur Wiener Austria. Der aktuelle Coach des TSV Hartberg gilt als heißer Kandidat für den Trainerposten bei den Veilchen.

„Jeder in Österreich tätige Trainer der sagt, die Austria ist für ihn kein Thema, würde lügen. Es ist nach wie vor eine der größten Nummern in Österreich", hatte Schopp am vergangenen Samstag gegenüber Sky gemeint.

„Der neue Coach steht an erster Stelle, daran hängt ja die Kaderplanung“, sagt Ralf Muhr, Leiter der Profi-Lizenzabteilung des FK Austria Wien, gegenüber der Kronen Zeitung. Innerhalb der nächsten zwei Wochen soll der Trainer-Vorschlag des Vorstandes vom Aufsichtsrat bestätigt werden, heißt es.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller