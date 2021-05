Drei Runden vor Saisonende befindet sich der SK Sturm Graz auf einem guten Weg Richtung Europa. Die Grazer rangieren zurzeit punktegleich mit dem LASK auf dem vierten Tabellenrang. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich bei den Blackys einiges getan: In der abgelaufenen Saison war man in der Meistergruppe das schwächste Team, kassierten die Grazer doch neun Niederlagen in zehn Spielen.

"Es wird sich nicht so viel tun in diesem Sommer"

„Nach der katastrophalen Meisterrunde im Vorjahr war es wichtig, dass man alles umdreht und das haben wir gemacht. Der Weg, den wir gehen, kommt gut an. Wir sind sympathischer und auch jünger geworden, das kommt gut an. Das Bild ist viel runder und wir haben ein Trainerteam, das sehr gut nach Graz passt", freut sich Andreas Schicker gegenüber Sky.

Aktuell befindet sich der Sportchef der Grazer mitten in der Kaderplanung für die kommende Saison: "Wir hatten im letzten Sommer einen Riesenumbruch. Nun müssen wir eventuell einzelne Positionen verbessern. Erste Gespräche wurden bereits geführt. Es wird sich nicht so viel tun in diesem Sommer", verriet Schicker, der sich vor allem um einen Verbleib von Leihspieler David Nemeth bemüht.

"Ich bin im telefonischen Austausch mit Martin Schmidt. Ziel ist es, dass David noch ein Jahr bei uns bleibt - das würde seiner Entwicklung sehr guttun", so Schicker abschließend.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller