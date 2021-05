Der spusu SKN bleibt ein völlig eigenständiges Unternehmen, es werden keine Vertreter des VfL in den Entscheidungsgremien des Vereines platziert.

Der VfL wird den spusu SKN auch wirtschaftlich unterstützen, um die Zielsetzung der Stabilisierung der sportlichen Leistungsfähigkeit erreichen zu können. Über die Höhe der Unterstützung wurde Stillschweigen vereinbart.

Die Kooperation wird zunächst auf einen Zeitraum von vier Jahren geschlossen und gilt unabhängig der Liga-Zugehörigkeit.

spusu SKN-Präsident Helmut Schwarzl: „Diese Kooperation ist ein ganz wesentlicher Schritt in der Entwicklung unseres noch jungen Vereines - und eine Win-Win-Lösung für beide Seiten. Ich bin überaus glücklich, dass diese geschlossen werden konnte, da wir einerseits eigenständig bleiben können und somit auch die Regionalität nicht verlieren werden. Mein Dank gilt dem General Manager Andreas Blumauer und Frank Schreier, der uns in diesem Prozess sehr gut beraten hat. Diese Kooperation wird vielleicht auch unseren Talenten eine Chance eröffnen, in Deutschland Fuß fassen zu können. Der VfL ist eine der Top-Adressen in der deutschen Bundesliga. Die guten und professionellen Gespräche mit der Führung des Klubs haben dies mehrfach bestätigt.“

VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer ist von dieser Kooperation überzeugt: „Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit. Die Kooperation ist perspektivisch der richtige Weg, von dem beide Vereine profitieren werden. Unsere Nachwuchsspieler können auf höchstem Niveau an sich arbeiten, sich verbessern und werden kontinuierlich auf hohem Level gefordert. Der SKN St. Pölten erhält im Gegenzug junge, talentierte und hungrige Spieler, die ihren nächsten Karriereschritt machen wollen. Durch die Ausleihe soll die Kluft für die Top-Talente aus dem Nachwuchs in den Profibereich und damit in unsere Bundesligamannschaft deutlich verkleinert werden.“

General Manager Andreas Blumauer: „Eine Vision hat sich mit dieser Kooperation erfüllt und diese ist für einen österreichischen ´Mittelständler´ in der Bundesliga eine riesige Chance. Wir haben sehr intensiv an diesem Projekt gearbeitet und können unserem Partner eine optimale Entwicklungsplattform für Spieler bieten, von der auch wir wiederum profitieren werden. Wir haben eine ausgezeichnete Infrastruktur und eine moderne Organisationsstruktur mit dem Gremium der strategischen Partner, sowie eine hohe Flexibilität und Innovationskraft. Diese Faktoren haben auch die Verantwortlichen des VfL überzeugt und wir werden einen intensiven Austausch auf unterschiedlichsten Ebenen vollziehen. Ich freue mich auf diese neue Herausforderung, und auf eine positive Entwicklung - gemeinsam mit unseren Fans, den Partnern und Sponsoren. Unser Fokus gilt jetzt dem Klassenerhalt, denn dann wäre dieser Schritt - nach dem Aufstieg in die Bundesliga vor fünf Jahren, der schrittweisen Entwicklung des Budgets, der Integration der spusu SKN Frauen und SKN Basketball - nun der nächste, große Entwicklungsschritt für den Verein.“

Externer Berater Frank Schreier: „Dieses Projekt ist ein Meilenstein, der den Verein sportlich wie wirtschaftlich weiterbringen kann und hoffentlich die so notwendige sportliche Stabilität bringen wird. Der VfL ist eine Top-Adresse in Europa und bietet dem spusu SKN vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten.“