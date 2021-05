Bereits mit einem Remis kann der FC Red Bull Salzburg heute Abend im Schlager gegen Rapid Wien die achte Meisterschaft in Folge fixieren. Neun Punkte liegen die Bullen vor dem Verfolger aus Hütteldorf, der sich aber ohnehin nur auf den zweiten Tabellenplatz fokussiert.

Salzburg möchte ersten Matchball verwerten

„Ich habe zur Mannschaft gesagt, dass es noch nicht an der Zeit ist, zu jubeln oder eine Feier zu planen. Auch dass uns ein Punkt reichen würde, um Meister zu werden, müssen wir aus den Köpfen bekommen. Mittwoch ist ein echtes Finale, und unsere Mentalität und unsere Konzentration müssen dementsprechend sein. Wir brauchen totale Aufmerksamkeit und eine Mannschaft, die am Platz um alles kämpft, wie es eben in einem Finalspiel sein muss. Wir werden voll auf Sieg spielen", sagt Jesse Marsch.

„Die Situation ist klar, uns reicht ein Punkt zum Meistertitel. Aber wir sind noch immer hungrig und wollen drei Siege holen. Dafür stehen wir, dafür trainieren wir, und mit allem anderen wären wir auch nicht vollends zufrieden. Deshalb wollen wir am Mittwoch den Meistertitel einpacken und die beiden weiteren Spiele auch noch gewinnen", stellt Maximilian Wöber klar.

"Wir haben auch eine sehr gute Truppe, aber wenn du sie schlagen willst, brauchst du eine außergewöhnliche Leistung. Ich vergleiche es mit Bayern in Deutschland", sagt Rapid-Coach Didi Kühbauer, der weiß, dass "die Trauben in Salzburg sehr hoch hängen. Vom Resultat wäre es einmal schön, wenn wir anschreiben könnten", so der gebürtige Burgenländer.

Jetzt wetten auf bwin.com

bwin.com - Premiumpartner von ligaportal.at und einer der größten Wettanbieter weltweit - bietet für jedes Spiel TOP-Quoten an.

Salzburg 1.40 | Unentschieden 4.75 | Rapid 6.75

ANGEBOT - 100 € Joker-Wette: jetzt registrieren! Wette gewinnen oder Einsatz bis zu 100 € als FreeBet zurück.



Wie schließe ich eine Wette ab?

Registriere dich jetzt auf bwin. Wähle aus dem umfangreichen Angebot eine oder mehrere Wetten aus und tippe den von dir erwarteten Ausgang per Mausklick. In der Folge wird dein Tipp in den Wettschein am rechten Rand der Homepage übernommen. Wähle im nächsten Schritt deinen Einsatz, deine bevorzugte Wettform (Einzel-, Kombi-, Systemwette) und klicke auf „Weiter“. Im dritten und letzten Schritt entscheidest du, ob du deine Wette endgültig platzieren oder verwerfen möchtest.

So könnten die Teams spielen

RB Salzburg: Stankovic - Kristensen, Ramalho, Wöber, Ulmer - E. Mwepu, Bernede, Junuzovic, Aaronson - Berisha, Daka

Rapid Wien: Strebinger - Stojkovic, Hofmann, Greiml, Ullmann - Grahovac, D. Ljubicic - Schick, Fountas, Ritzmaier - Kara

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Red Bull Salzburg - Rapid Wien live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 20:30 Uhr auf Sky Sport Austria 1.

Red Bull Salzburg - Rapid Wien im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures/Wien Energie