Ohne Gernot Trauner und Cheftrainer Dominik Thalhammer muss der LASK am heutigen Mittwoch ins wichtige Auswärtsspiel gegen den WAC gehen. Die Linzer liegen drei Runden vor Schluss zwar auf dem dritten Platz, doch der Vorsprung auf den Fünften WAC beträgt lediglich einen Zähler.

Absolut richtungsweisendes Spiel

Cheftrainer Dominik Thalhammer weiß um die immense Bedeutung dieses Spiels gegen die Kärntner: „Das Spiel gegen den WAC ist absolut richtungsweisend. Personell müssen wir auf viele Stützen verzichten. Ich bin aber überzeugt davon, dass die Mannschaft das im Kollektiv gut auffangen wird. Das unglaubliche Unentschieden am Sonntag hat etwas in uns ausgelöst: Wir wollen an unsere gute Leistung anknüpfen und werden nach dem Motto "Jetzt erst recht!" alles investieren, um uns das zurückzuholen, was uns zusteht", so der 50-Jährige.

Vertreten wird der gesperrte Cheftrainer der Athletiker von Emanuel Pogatetz: „Emanuel Pogatetz wird morgen das Coaching während des Spiels übernehmen - mit Unterstützung aus dem Trainerteam von Christian Heidenreich. Er wird diese Aufgabe genauso großartig meistern wie seine Trainingsarbeit: Mit viel Elan, Ehrgeiz und positiver Energie von der Seitenlinie."

Jetzt wetten auf bwin.com

bwin.com - Premiumpartner von ligaportal.at und einer der größten Wettanbieter weltweit - bietet für jedes Spiel TOP-Quoten an.

WAC 3.25 | Unentschieden 3.75 | LASK 2.00

ANGEBOT - 100 € Joker-Wette: jetzt registrieren! Wette gewinnen oder Einsatz bis zu 100 € als FreeBet zurück.



Wie schließe ich eine Wette ab?

Registriere dich jetzt auf bwin. Wähle aus dem umfangreichen Angebot eine oder mehrere Wetten aus und tippe den von dir erwarteten Ausgang per Mausklick. In der Folge wird dein Tipp in den Wettschein am rechten Rand der Homepage übernommen. Wähle im nächsten Schritt deinen Einsatz, deine bevorzugte Wettform (Einzel-, Kombi-, Systemwette) und klicke auf „Weiter“. Im dritten und letzten Schritt entscheidest du, ob du deine Wette endgültig platzieren oder verwerfen möchtest.

So könnten die Teams spielen

WAC: Kuttin - Novak, Henriksson, Muharemovic, Giorbelidze - Wernitznig, Leitgeb, Liendl, Taferner - Vizinger, Joveljic

LASK: Schlager - Holland, Filipovic, Andrade - Ranftl, Grgic, Michorl, Renner - Goiginger, Eggestein, Balic

WAC gegen LASK im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich WAC gegen LASK live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 18:30 Uhr auf Sky Sport Austria 2.

Die Vorberichterstattung beginnt um 17:30 Uhr.

WAC gegen LASK im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media