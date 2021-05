Die WSG Tirol bekommt es am drittletzten Spieltag der Meistergruppe mit dem SK Sturm Graz zu tun. Nur mit einem vollen Erfolg könnte das Sensationsteam aus Tirol noch Druck auf die Konkurrenz um die Europacup-Startplätze ausüben, ansonsten wird man sich wohl mit dem letzten Rang in der Meistergruppe begnügen müssen.

Thomas Silberberger: „Alles oder nichts, etwas Anderes gibt es nicht"

„Wenn wir um die Vergabe der Europacupplätze noch mitreden wollen, helfen uns in dieser Woche ehrlich gesagt nur Siege. Da müssen wir gegen Sturm anfangen. Wir werden das Spiel wieder so anlegen wie ein Endspiel, ähnlich wie damals beim 5:3 im Lavanttal: Do or die. Ein Punkt hilft uns vermutlich nicht weiter, weil das Restprogramm nichts mehr hergibt. Mit einem Sieg sind wir aber wieder voll dabei", weiß WSG-Coach Thomas Silberberger.

„Alles oder nichts, etwas Anderes gibt es nicht. Wenn es zehn Minuten vor dem Ende wieder Unentschieden stehen sollte, werden wir wieder all-in gehen. In Graz hat damals viel nicht gepasst. Auch nicht die Einstellung zum Spiel. Da ist nur das Ergebnis knapp gewesen. Im Spiel hat uns Sturm die Grenzen aufgezeigt. Wir haben geglaubt, dass 80 Prozent reichen, haben extreme Fehler im Aufbauspiel gemacht und den Gegner regelrecht zum Tore schießen eingeladen. Da hat jeder nur für sich verteidigt. Das war ein richtiger Schuss vor den Bug.“

"Wir wollen die heiße Phase mit Punkten für uns entscheiden", bekräftigt Ilzer vor dem drittletzten Spiel in der Meistergruppe. Der Respekt vor den Tirolern ist groß: "Sie haben sich immer besser gefunden, haben in Ballbesitz einen extremen Schritt gemacht und ein mutiges Auftreten", so Ilzer über den Gegner.

So könnten die Teams spielen

WSG Tirol: Oswald - Koch, Behounek, Gugganig, Schnegg - Rogelj, Petsos, Celic, Rieder - Pranter, Baden Frederiksen

Sturm Graz: Siebenhandl - Gazibegovic, Nemeth, Geyrhofer, Dante - Hierländer, Gorenc-Stankovic, Kiteishvili, Kuen - Yeboah, Jantscher

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich WSG Tirol - Sturm Graz live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 18:30 Uhr auf Sky Sport Austria 3.

Die Vorberichterstattung beginnt um 17:30 Uhr.

WSG Tirol - Sturm Graz im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller