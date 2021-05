Von der Champions League bis zur untersten 2. Klasse: Ligaportal Live-Ticker-Reporter übertragen wöchentlich bis zu 1.000 Fußballspiele während den laufenden Meisterschaften und halten somit die österreichische Fangemeinde stets up-to-date. Noch besser informiert sind ab sofort die Huawei-Nutzer durch die neue Version der Ligaportal-App, die direkt in der Huawei AppGallery verfügbar ist. Die Fußballfans unter den Huawei-Nutzern profitieren so von einem noch intuitiveren Erlebnis in der beliebtesten Fußball-App Österreichs. Dem virtuellen Mitfiebern steht somit nichts mehr im Weg. Und Huawei promotet ligaportal.at auf allen Smartphones mit spektakulären Integrationen:

Georg Christoph Hanschitz, Head of Austria, Device ECO-Development (links), Ildiko Eori, Marketing Lead ECO & Cloud Austria bei der Huawei Consumer Business Group und Dr. Thomas Arnitz, Gründer und Geschäftsführer von ligaportal.at



Die kontinuierliche Weiterentwicklung des App-Designs für eine noch bessere Usability steht bei Ligaportal an oberster Stelle. Durch die neuen Features können Huawei-Nutzer nun einen individuellen Home-Screen für jede Liga einstellen, ihre Favoriten-Spielklassen nach den eigenen Wünschen ordnen und auch ihre Lieblings-Teams wählen. Ligaportal stellt so sicher, dass Nutzer über ihre Top-Mannschaften rasch und aktuell informiert werden. Damit die wichtigsten News zu Ballbesitz, Torschüssen oder Passgenauigkeit auch tatsächlich ohne Zeitverzögerung bei den Ballsportliebhaberinnen und Ballsportliebhabern ankommen, setzt Ligaportal in der neuen App-Version auf eigene Live-Statistiken aller internationalen Top-Ligen und der höchsten österreichischen Spielklassen.

Großflächige Ligaportal-Präsenz in der Huawei AppGallery (App Store); Bis Ende letzten Jahres hatte Huawei mehr als 730 Millionen Smartphone-User weltweit.





Mit einem Klick zum Spielstand: Huawei Browser

„Die Liebe zum Ball und die Leidenschaft für Innovationen, die das Leben der Nutzer erleichtern, verbinden das Huawei-Team und Ligaportal. Unser Ziel ist es, den Huawei-Nutzern Apps und Services zur Verfügung zu stellen, die ganz auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten werden können und einen echten Mehrwert im Alltag schaffen. Und genau das ermöglichen die neuen Features von Ligaportal: Fußballfans erhalten nicht nur die Scores der internationalen Top-Mannschaften, sondern sind auch stets am aktuellsten Stand, was ihre persönlichen regionalen Lieblingsteams betrifft. Die individuelle Anpassung der App an die Nutzer steht für Ligaportal an oberster Stelle“, erklären Georg Christoph Hanschitz, Head of Austria, Device ECO-Development und Ildiko Eori, Marketing Lead ECO & Cloud Austria bei der Huawei Consumer Business Group die Bedeutung der neuen Features.

Denn auch für Huawei hat die Weiterentwicklung der eigenen Anwendungen Priorität, um allen Nutzern ein möglichst einfaches und schnelles Erlebnis zu bieten. So steht die Ligaportal-Seite www.ligaportal.at auch mit einem einfachen Quicklink direkt im Huawei-Browser zur Verfügung und wahre Fußballfans haben so noch leichter Zugriff zu den aktuellen Spielständen und Statistiken.

Für einen schnellen Zugriff: Fixplatzierung des Ligaportal-Logos im Tablet- & Smartphone-Browser. 2020 erwirtschaftete Huawei weltweit 116 Milliarden Euro Umsatz und beschäftigte 200.000 Mitarbeiter.





Internationaler Erfolg mit lokaler Unterstützung – die Huawei AppGallery

Um lokale App-Entwicklerinnen und Entwickler zu fördern ist es Huawei ein besonderes Anliegen, regionale Apps in die Huawei AppGallery einzubinden und zu promoten. Der Vorteil für die App-Anbieter? Das globale und stetig wachsende Publikum der Huawei AppGallery zu erreichen und dabei intensiven Support des österreichischen Huawei Mobile Services Team zu erhalten. Denn die Huawei AppGallery bietet Nutzern einen breiten und vielfältigen Mix aus globalen und lokalen Apps.

Die Huawei AppGallery ist der drittgrößte Player im App Store Bereich. Da darf der Sport natürlich nicht fehlen – und Fußball lässt die Herzen der österreichischen Sportfans bekanntlich höher schlagen. Mit der Einbindung von Ligaportal in die Huawei AppGallery und die weitere kontinuierliche Zusammenarbeit können österreichische Huawei-Nutzer alle Treffer ihrer Teams einfach mit nur einem Klick verfolgen.

„Durch die Integration in die Huawei AppGallery können wir nun auch Huawei-Nutzern den neuen Ligaportal Live-Ticker und unser überarbeitetes Design in Österreich anbieten. Wir sehen sehr großes Potential in der wachsenden Nutzerschaft und der Sportbegeisterung der Huawei-User und freuen uns, diese mit qualitativ hochwertigem Live-Content topaktuell bedienen zu dürfen. Die Kooperation mit dem Smartphone-Produzenten Huawei, der Mitte letzten Jahres erstmals größter Smartphone-Hersteller der Welt war – macht uns sehr, sehr stolz. Ich denke, dass wir in den kommenden Wochen und Monaten außerordentlich von den großartigen Integrationen auf allen Huawei-Smartphones profitieren werden“, so Dr. Thomas Arnitz, Gründer und Geschäftsführer von Ligaportal.at.



Bereits in den vergangenen drei Wochen verzeichnete die Statistik über 60.000 neue Downloads der Ligaportal Live-Ticker-App in der Huawei AppGallery. Ligaportal fungiert zudem als EM-Content-Lieferant und liefert ausführliche Informationen zu allen Matches der kommenden Fußball-Europameisterschaft, die am 11. Juni um 21:00 startet.

Um garantiert keinen wichtigen Treffer mehr zu verpassen, steht die Ligaportal App gleich hier zum Download zur Verfügung.

Auch auf Facebook wird die Community der Huawei-User über die neue Ligaportal-App informiert.



Ligaportal zählt zu den beliebtesten neuen Apps in der Huawei AppGallery. Alleine in den vergangenen vier Wochen wurde die Ligaportal-App bereits über 60.000 Mal in der Huawei AppGallery heruntergeladen.



Im Konfigurationsprozess (nach Neukauf) wird die Ligaportal-App fix jedem User als beliebte App vorgeschlagen. In der Huawei AppGallery gibt es derzeit mehr als 134.000 Apps, täglich kommen neue globale sowie lokale Apps hinzu.







Hier geht's zum Download!