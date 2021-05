Seit Monaten dreht sich in der Berichterstattung über den SK Rapid Wien vieles über Yusuf Demir, das Supertalent der Hütteldorfer. Der 17-Jährige gilt als die heißeste Transferaktie des Rekordmeisters. Großklubs wie Barcelona und Manchester United sollen den technisch hervorragenden Linksfuß auf der Wunschliste haben.

Barisic über Demir: "Wollen ihn nicht ablösefrei ziehen lassen"

Zoran Barisic sprach am Freitag im Rahmen einer virtuellen Pressekonferenz über die Zukunft des Juwels. Der Rapid-Sportchef betonte, dass bei der Personalie Yusuf Demir "alles offen" sei. "Es gibt einige Interessenten, die aufmerksam geworden sind. Die Frage ist, ob es dann für alle Parteien passt: Für uns, für den abnehmenden Verein und für den Spieler selbst", so Barisic. Sollte ein "interessantes Angebot kommen, dann werden wir uns mit dem Management von Yussi zusammensetzen", hielt der 50-Jährige fest.

Ob es im Sommer zu einem Transfer kommt oder ob das Toptalent weiter in Hütteldorf spielen wird, kann der Rapid-Sportchef selbst nicht sagen: "Wir leben in einer sehr schnelllebigen Zeit - vor allem was den Fußball betrifft. Man will so schnell wie möglich, nach den Sternen greifen. Wir wissen, dass er ein talentierter Spieler ist", so Barisic weiter. Grundsätzlich sei es nicht das Ziel von Rapid, "ihn ablösefrei bzw. nur um die Ausbildungsentschädigung ziehen zu lassen - das wollen wir nicht", stellte der Sportchef klar. Gewisse Dinge habe man jedoch "nicht selbst in der Hand", fuhr der gebürtige Wiener fort.

Der Vertrag von Yusuf Demir beim SK Rapid Wien läuft im Sommer 2022 aus. Vielleicht kommt es ja auch zu einer Vertragsverlängerung. Laut Barisic sei dies "doch möglich". "Natürlich würde ich mir wünschen, dass er bei uns verlängert und weiter bei uns reift", so Barisic abschließend.

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal; Foto: Richard Purgstaller