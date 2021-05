Die SV Ried darf auch in der kommenden Saison in der Tipico Bundesliga antreten. In der drittletzten Runde der Qualifikationsgruppe sicherten sich die Innviertler dank eines torlosen Remis gegen die Admira den Klassenerhalt. "Die Last, die von den Schultern fällt, ist brutal, weil es geht ja nicht nur um den Sport, sondern auch um Existenzen, um Jobs und um Geld für den Verein. Wir haben es geschafft diesen Leuten ihren Job zu sichern. Das macht mich besonders stolz", freute sich Ried-Coach Andreas Heraf im exklusiven Interview mit Ligaportal.at.

"Wir sind jetzt acht Spiele ungeschlagen - das ist eine geile Bilanz"

Der gebürtige Wiener ist seit seinem Amtsantritt ungeschlagen, hat mit seiner Mannschaft nun acht Spiele en suite nicht verloren. Das Erfolgsrezept des 53-Jährigen: Defensive Kompaktheit und schnelles Umschaltspiel. "Das wird immer mein Hebel bleiben, an dem ich ansetze. Wir sind jetzt acht Spiele ungeschlagen - das ist eine geile Bilanz", betonte der Interimscoach der Rieder.

In den bisherigen acht Spielen hat Andreas Heraf gleich 22 Spieler eingesetzt und oftmals kräftig durchrotiert. Einzig Kennedy Boateng war bis zum Admira-Spiel, das er wegen einer Vorsichtsmaßnahme nicht bestritt, immer gesetzt. "Er ist unsere Lebensversicherung, weil er mit seiner Schnelligkeit und Zweikampfstärke auch Extremsituationen retten kann", erklärte Heraf, der die anfänglichen "Probleme im Training" mit dem großen Kader ins Positive umwandelte und zu rotieren begann.

"Ich habe das als Zeichen gesehen, dass wir uns über einen neuen Vertrag unterhalten werden"

"Mein Zugang ist, dass ich Leistung sehen will. Mir ist es völlig egal, wie alt ein Spieler ist, wo er herkommt oder welche Position er spielt. Wenn er seine Leistung bringt, dann hat er es verdient, zu spielen. Wenn er diese nicht bringt - und dann bin ich auch nicht böse, weil wir sind alle Menschen - dann geht es sich mal nicht aus und er ist auf der Tribüne", betonte Heraf, der im Interview mit Ligaportal-Reporter Herbert Pumann exklusiv ankündigt, dass er dem zweiten Tormann der Rieder, Lukas Gütlbauer, eine Chance geben möchte, sich zu präsentieren.

Aktuell spricht auch viel dafür, dass der auslaufende Vertrag von Andreas Heraf verlängert wird: "Roland Daxl hat gesagt, dass wir uns in den nächsten Tagen zusammensetzen werden. Ich habe das als Zeichen gesehen, dass wir uns über einen neuen Vertrag unterhalten werden", so Heraf abschließend.

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media