Der TSV Hartberg hat am Dienstag erstmals nach zuletzt sechs Spielen ohne Niederlage wieder einmal eine Pleite hinnehmen müssen. Die 1:3-Niederlage in Favoriten gegen die Austria war aber verdient. Zwei Runden vor dem Ende der Qualigruppe liegen die Oststeirer punktegleich mit der Austria auf Rang acht. Im Playoff-Halbfinale um den Europacup-Platz könnte es erneut zum Duell Austria gegen Hartberg kommen.

Die Stimmen des TSV Hartberg nach der Niederlage

Markus Schopp: „Wir haben überhaupt nicht auf den Platz gebracht, was wir uns vorgenommen haben. Ab dem 2:1 waren wir im Spiel, aber dass wir da überhaupt noch im Spiel waren, war ein Wunder. Die Enttäuschung ist heute groß, weil es eine riesengroße Chance war, ein absolutes Statement zu setzen, aber scheinbar sind wir dafür noch nicht bereit. Wir waren immer wieder da, aber haben in vielen Bereichen heute nicht das abgerufen, wozu wir im Stande sind. Die Niederlage geht in der Form heute in Ordnung. Es wird bis zum Schluss spannend sein. Wir sind nicht so weit weg.“

Rene Swete meinte nach dem Spiel: „Wir waren mit Abstand die schlechtere Mannschaft. In der ersten Halbzeit war es skandalös, teilweise Arbeitsverweigerung. Ab dem Anschlusstreffer waren wir auf einmal präsent, das müssen wir 90 Minuten abliefern. Sicher habe ich ein paar Bälle gehalten, deswegen hat man einen Tormann. Was uns nachdenklich stimmen sollte, ist die Leistung in den ersten 70 Minuten. Ich bin davon ausgegangen, dass Dominik Fitz ins Tormanneck schießt, er schießt ihn scharf neben die Stange. Manuel Neuer hält ihn vielleicht.“

Quelle: Sky Sport Austria

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures/Wien Energie