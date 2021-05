Eine Szene zwischen Dominik Fitz und Markus Suttner sorgte im gestrigen Bundesliga-Spiel zwischen Austria Wien und TSV Hartberg für angeregte Diskussionen (Ligaportal berichtete: Kuriose Szene: Fitz streitet mit Suttner um Freistoß - Routinier zieht den Kürzeren). Der Austria-Youngster hatte dem Routinier einen Freistoß weggeschnappt, diesen aber sehenswert im Tor versenkt.

Während Sky-Experte Marc Janko gar von einer "Respektlosigkeit" sprach, sah Peter Stöger die Szene halb so wild: „Dominik Fitz hat sich die Latte selbst hochgelegt, die Diskussion wäre anders, hätte er nicht getroffen. Es ist schon gut, wenn sie Respekt haben vor Spielern, die sehr viel erreicht haben, auf der anderen Seite sollen sie Verantwortung am Platz übernehmen, in die Fußstapfen reinsteigen. Fitz hat heute ein tolles Spiel gemacht. Suttner ärgert das ein bisschen, aber er hat sich sehr gefreut, dass Fitz das Tor geschossen hat", so der Austria-Trainer nach dem Spiel im Interview mit Sky.

Auch Markus Suttner äußerte sich nach dem Spiel zu der Szene mit Fitz: "Natürlich hätte ich den Freistoß gerne schießen wollen, da waren Emotionen dabei, aber es ist mir lieber ich diskutiere einmal und ärgere mich dann, als alle rennen lustlos herum. Wir haben uns in der Kabine ausgesprochen, super, dass er ihn reingehaut hat.“

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller