Der LASK muss im heutigen Auswärtsspiel gegen den WAC sowohl auf Trainer Dominik Thalhammer sowie auf Abwehrchef Gernot Trauner verzichten. Beide haben am vergangenen Sonntag gegen die WSG Tirol Gelb-Rot gesehen. LASK-Coach Thalhammer muss heute also auf der Tribüne Platz nehmen. Dass dies bei einer Gelb-Roten Karte auch für den Trainer gilt, wusste der 50-Jährige zunächst gar nicht.

Auf die Frage, warum Thalhammer nach seinem "Ausschluss" nach Schlusspfiff so ruhig geblieben ist, antwortete er: "Vielleicht weil ich nicht wusste, dass ich im nächsten Spiel auf die Tribüne muss", so der LASK-Coach. "Ich bekomme selten Gelbe bzw. Rote Karten. Ich glaube, 2006 oder 2007 hat mich der Herr Stuchlik mal auf die Tribüne verbannt. Seitdem bin ich mit Verwarnungen von Schiedsrichtern nicht mehr in Berührung gekommen", schilderte Thalhammer gegenüber Sky Sport Austria.

Gegenüber dem Volksblatt betonte Thalhammer, dass er gegenüber Referee Felix Ouschan lediglich das Wort "Frechheit" benutzt hätte. "Ich versuche immer respektvoll mit den Trainerkollegen, mit Spielern und den Schiedsrichtern umzugehen. Eine Beleidigung oder Sonstiges möchte ich mir in der Situation auf keinen Fall unterstellen lassen", so der LASK-Coach auf Sky weiter.

Dann legte der 50-Jährige nochmal gegen Referee Ouschan nach: "Ich finde es einfach sehr schade, wie diese Person reagiert hat, weil wenn ein offensichtlicher Fehler nicht dazu genutzt wird, dafür geradezustehen und die Kollateralschäden mit Gernot Trauner, der heute fehlt, geradezustellen, dann finde ich es sehr sehr schade."

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media