Die letzte Bundesliga-Runde in dieser Saison darf ja - wie seit wenigen Tagen offiziell bekannt - mit Zuschauern stattfinden. Das betrifft auch das Schlagerspiel in der Meistergruppe zwischen Rapid Wien und dem LASK. 3000 Tickets werden für Rapid-Fans zur Verfügung stehen. Gästefans sind bekanntlich nicht zugelassen.

Am heutigen Mittwoch informierte der SK Rapid über die Vorgehensweise, was die Vergabe der Tickets betrifft. Man werde dabei auf das im Herbst bewährte Prozedere zurückgreifen. Unter allen AbonnentInnen der aktuellen Saison werden die Tickets verlost, "wobei bei dieser Ziehung jene bevorzugt werden, die bei den Spielen im Herbst noch nicht zum Zug gekommen sind", schreibt der SK Rapid.

"Auch wenn wir lieber alle unsere 10.000 JahreskartenbesitzerInnen glücklich machen würden, ist dies leider aufgrund des zwangsläufig stark beschränkten Kartenkontingents nicht möglich. Wir hoffen aber auf euer Verständnis für diese Lösung, die wir in dieser Situation als am fairsten erachten, und freuen uns schon sehr auf die erste Rückkehr einiger Rapid-Fans ins Stadion", so der Rekordmeister weiter.

Die gelosten AbonnentInnen werden am Freitag, 14. Mai 2021 per Mail informiert und haben dann wiederum bis Dienstag, 18. Mai 23:59 Uhr Zeit, das Ticket online unter rapidshop.at, in der Veranstaltung SK Rapid - LASK, oder direkt im Fancorner in Hütteldorf zu buchen.

"Darüber hinaus möchten wir euch auch über die geltenden Corona-Präventionsmaßnahmen informieren. Ein Stadionbesuch ist nur möglich, wenn man entweder getestet, geimpft oder genesen ist. Dies bedeutet konkret, dass entweder ein negativer Selbsttest mit digitaler Lösung maximal 24h, ein Antigentest maximal 48h oder ein PCR-Test maximal 72h alt sein darf ODER die erste Teilimpfung mindestens 22 Tage zurück liegen muss ODER eine Corona-Erkrankung maximal sechs Monate zurückliegt bzw. ein Nachweis über neutralisierende Antikörper vorliegt. Während der gesamten Veranstaltung ist zudem eine FFP2-Maske verpflichtend zu tragen sowie ein Mindestabstand von zwei Metern einzuhalten", informiert der SK Rapid.

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures/Wien Energie