Zwar musste Dominik Thalhammer im heutigen Auswärtsspiel gegen den WAC wegen einer Gelb-Rot-Sperre auf der Tribüne Platz nehmen, doch Grund zum Jubeln hatte der Cheftrainer der Linzer Athletiker allemal. Der LASK bejubelte nach zuletzt fünf sieglosen Ligaspielen in Serie endlich wieder einen vollen Erfolg, fertigte einen erschreckend schwachen WAC 4:0 ab.

„Es war heute eine echte Freude, der Mannschaft beim Spielen zusehen zu dürfen. Am Platz habe ich da heute ausschließlich LASKler gesehen, die an sich geglaubt, gefightet und richtig guten Fußball gezeigt haben. Mit dem Führungstor ist das Selbstbewusstsein von Minute zu Minute gestiegen: In der Folge haben wir viele sehenswerte Spielzüge zu Ende gespielt und dem Gegner keine Chance mehr gelassen", wird der LASK-Coach in einer Aussendung des Vereins zitiert.

Der LASK rangiert weiterhin punktegleich mit Sturm Graz auf Platz vier. Der Vorsprung auf den Fünften WAC konnte auf vier Zähler ausgebaut werden. Am kommenden Sonntag empfangen die Linzer Red Bull Salzburg.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media