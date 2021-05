Thanos Petsos hat seinen auslaufenden Vertrag bei der WSG Tirol verlängert und wird der WSG für mindestens zwei weitere Saisonen erhalten bleiben. Das gibt der Bundesligist am Mittwochabend bekannt. In den ersten 29 Runden der Tipico Bundesliga brachte es der defensive Mittelfeldspieler, der im Jänner 2020 zur WSG stieß, auf 26 Einsätze, drei Torvorlagen und einen Treffer.

Sportdirektor Stefan Köck: „Wir freuen uns, mit Thanos einen absoluten Führungsspieler in unseren Reihen halten zu können. Er ist sowohl auf, als auch neben dem Platz ein Spieler, zu dem die Jungen aufschauen. Thanos weiß, was er an der WSG hat und wir wissen, was wir an ihm haben. Die Verhandlungen wurden fair und mit großer gegenseitiger Wertschätzung geführt.“

"Ich bin sehr glücklich. Ich glaube, meine Familie fühlt sich auch wohl. Im Juli kommt dann das zweite Kind. Ich hatte keine Lust zu pokern, oder sonst irgendwas. Man hat hier so eine gute Gemeinschaft und das Vertrauen von jedem einzelnen. Ich denke, damals, als es mir richtig schlecht ging, haben nicht viele an mich geglaubt. Heute habe ich aber wieder gezeigt, dass ich von Niveau richtig gut Fußball spielen kann"", erklärt Thanos Petsos gegenüber Sky.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller