Der FC Red Bull Salzburg ist einfach nicht aufzuhalten. Die Bullen fixierten am Mittwoch mit einem 2:0-Heimsieg gegen Rapid Wien den achten Meistertitel in Folge. Dementsprechend ausgelassen feierten die Mozartstädter nach Schlusspfiff den neuerlichen Gewinn der nationalen Meisterschaft.

Ebenfalls nicht fehlen durften die obligatorischen Bierduschen. Zunächst wurde Andre Ramalho während eines Interviews mit Sky "geduscht", ehe auch Maximilian Wöber und Zlatko Junuzovic bei ihrem spontanen Doppel-Interview eine ordentliche Menge Bier abbekommen haben.

„Es brennt in den Augen. Wir haben generell eine souveräne Saison gespielt, es war nicht immer einfach, aber wir haben uns von Spiel zu Spiel gesteigert. Die Meisterrunde ist das Wichtigste und wir haben sehr fokussiert gespielt und verdient gewonnen. Es war nicht so einfach, wie es aussieht. Wir haben alle Spaß in der Mannschaft, man sieht das auch von der Stimmung her", sagte Zlatko Junuzovic.

Maximilian Wöber hielt gegenüber Sky fest: „Meister sein ist einfach immer was Geiles. Wenn Red Bull Salzburg den Weg weitergeht wie bisher, wird es für andere sehr schwierig, Meister zu werden. Es ist fast ein Jahrzehnt etwas aufgebaut worden, was richtig, richtig gut ist, mit einem Verein der auch international immer besser wird, mit den letzten zwei Jahren in der Champions League. Es gilt, sich dort zu etablieren und die Großen auch wirklich zu ärgern und nicht immer mitzuspielen und am Ende zu sagen, es war trotzdem zu wenig.“

von Ligaportal; Fotos: GEPA pictures/Jasmin Walter