Es war ein absoluter Befreiungsschlag, der dem LASK am gestrigen Mittwoch gegen den WAC gelungen ist. Die Linzer konnten diese richtungsweisende Partie gegen die Kärntner klar 4:0 gewinnen. Für den LASK war es der erste Sieg nach zuletzt fünf sieglosen Ligaspielen in Folge.

Pogatetz: "Es war sehr leicht an der Seitenlinie zu stehen"

Emanuel Pogatetz über seinen Einsatz als Trainer im Interview mit Sky Sport Austria: „Es war ein tolles Spiel von der Mannschaft. Es war sehr leicht an der Seitenlinie zu stehen. Der Trainer hat uns im Vorfeld gut eingestellt. Die Mannschaft hat genau das umgesetzt, was der Trainer vorgegeben hat. Es war heute ein sehr angenehmer Abend an der Seitenlinie. Ich hoffe, dass das auch ein Befreiungsschlag war, was die Ergebnisse betrifft. Ich denke, dass wir noch zwei Spiele haben, wo wir Schritte in der Tabelle machen können und ich hoffe, dass wir diesen Schwung mitnehmen.“

Reinhold Ranftl über das Spiel: „Wunderschön: 4:0. Das war der LASK, wie wir ihn sehen wollen. Wir haben mit viel Selbstvertrauen gespielt und es war ein wunderschöner Abend. Das Trainerteam leistet fantastische Arbeit und wir haben heute gute Arbeit geleistet. Wir sind ein super Team.“

Doppeltorschütze Johannes Eggestein meinte: „Wir hatten einige Spiele dabei, die nicht so gut waren, aber auch einige Spiele, wie jenes letzte Woche gegen Tirol, wo auch ein bisschen Pech mit dabei war. Man kann sagen, dass wir uns heute den Frust ein bisschen von der Seele gehaut haben.“

Über Trainer Emanuel Pogatetz sagte die Leihgabe von Bremen: „Ich glaube, er hat es gut gemacht. Der Trainer hat uns aber vor dem Spiel auch gut eingestellt. Wir hatten einen ganz guten Plan und dann hat Emi (Anm.: Emanuel Pogatetz) das an der Seitenlinie gut umgesetzt.“

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media