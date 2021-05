Der hart erkämpfte 3:2-Erfolg gegen die WSG Tirol am Mittwoch war der erste Auswärtssieg für Sturm Graz im Jahr 2021. Die Grazer konnten damit den dritten Tabellenplatz behaupten und dürfen sich nun sogar Hoffnungen auf mehr machen. Mit einem Sieg gegen Rapid am Sonntag würden die Steirer mit den Hütteldorfern punktemäßig gleichziehen und das Rennen um die Vizemeisterschaft so richtig heiß machen.

„Kein schlechter Zeitpunkt für unseren ersten Auswärtssieg 2021"

Christian Ilzer über das Spiel: „Kein schlechter Zeitpunkt für unseren ersten Auswärtssieg 2021. Das bringt uns in eine gute Ausgangslage für die nächsten zwei Spiele. Wir haben uns zu Beginn schwergetan, waren zu wenig aggressiv im Anlaufen. Der Schlüssel war für mich das Führungstor, das hat uns mehr Sicherheit gebracht und dann war es ärgerlich, dass wir Tirol dann wieder zurück ins Spiel holen. Aber Kompliment an WSG Tirol, was sie dieses Jahr an Entwicklung genommen haben, das ist wirklich bärenstark", so der Sturm-Trainer gegenüber Sky Sport Austria.

Als Saisonziel gibt der Sturm-Trainer einen "Stockerlplatz" aus. Ilzer reiche es, "wenn wir zwei richtig gute Spiele machen und am Ende am ‚Stockerl‘ stehen.“

Jakob Jantscher über das Spiel: „Es war ein hart umkämpfter Sieg. Man hat gemerkt, dass wir am Schluss nicht mehr so viele Kräfte gehabt haben. Trotzdem sind wir sehr froh darüber, Kompliment an die Mannschaft. Wir hatten auch nicht sehr viele Chancen, aber wir haben drei Tore – das eine Tor mehr – gemacht. Es war ein hart erkämpftes Stück Arbeit.“

Stefan Hierländer im Sky-Interview über das Spiel: „Es ist immer besser mit einem Zwei-Tore-Vorsprung in die letzten Minuten zu gehen. Wir haben uns das Leben selber schwer gemacht, was nicht sein hätte müssen. Es sind sehr wichtige drei Punkte in Hinblick auf die Tabelle.“

...über mögliche Saisonziele: „Wenn man Zweiter wird, wäre das natürlich ein Traum, aber grundsätzlich müssen wir Leistung bringen und das Maximum rausholen.“

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller