Am 11. Mai sicherte sich die SV Guntamatic Ried den Klassenerhalt in der Tipico Bundesliga. Wenige Tage später haben sich der Verein und Cheftrainer Andreas Heraf auf eine weitere Zusammenarbeit geeinigt. Der 53-jährige Wiener unterzeichnete einen Vertrag für zwei Jahre. Das gibt der Bundesligist am Freitag bekannt.

Stimmen zur Vertragsverlängerung

„Wir hatten den Klassenerhalt als unser großes Saisonziel ausgegeben. Andreas Heraf hat in den vergangenen Wochen Stabilität in die Mannschaft gebracht und damit ganz wesentlich dazu beigetragen, dass wir unser Ziel erreicht haben. Diese Konstanz, die wir auf dem Platz gesehen haben, möchten wir auch auf der Position des Cheftrainers sicherstellen“, betont SVR-Sportkoordinator Wolfgang Fiala.

„Wir haben mit Andreas Heraf in den vergangenen Tagen sehr offene Gespräche geführt. Nach den Erfolgen in den vergangenen Wochen war es für uns selbstverständlich, dass wir mit ihm weiterarbeiten wollen. Es freut uns alle sehr, dass wir uns so schnell mit Andreas Heraf einigen konnten und wir gemeinsam mit ihm in die neue Bundesliga-Saison starten werden“, erklärt SVR-Geschäftsführer Rainer Wöllinger.

„Ich freue mich riesig. Wir können jetzt da weitermachen, wo mir momentan mittendrin sind. Die Zusammenarbeit mit der Mannschaft funktioniert großartig. Wir wollen uns jeden Tag weiterentwickeln. Ich freue mich jetzt schon auf die Vorbereitung für die nächste Saison und bin davon überzeugt, dass wir mit dem einen oder anderen Neuzugang eine schlagkräftige Mannschaft formen können“, sagt SVR-Cheftrainer Andreas Heraf.

von Ligaportal, Foto: SVR/Schlosser